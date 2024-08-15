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Otele el bombalı saldırı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Otele el bombalı saldırı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir otelin önünde oturan kişilere yönelik el bombalı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bir otelin önüne el bombalı saldırı düzenledi. Polis, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık yetkilileri, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi. El bombalı eylem, Ketta'da halkın ülkenin bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı günlerde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

SÜREKLİ SALDIRI DÜZENLİYORLAR

2000'de kurulan BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu nedenle Pakistan güvenlik güçleri, emniyet mensupları ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge. Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda bulunuyor. İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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