Otoparkta faciaya ramak kala! Panik kazayı getirdi, dördüncü kattan sokağa uçtu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2024 17:21 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 17:24 - Güncelleme:

Bangkok, Trafik Kazası, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da bir otoparkın dördüncü katında park halinde bulunan bir araç, başka bir aracın çarpması sonucu sokağa düştü. Faciadan dönülen o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.