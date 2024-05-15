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Otoparkta faciaya ramak kala! Panik kazayı getirdi, dördüncü kattan sokağa uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bangkok, Trafik Kazası, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da bir otoparkın dördüncü katında park halinde bulunan bir araç, başka bir aracın çarpması sonucu sokağa düştü. Faciadan dönülen o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir hastanenin katlı otoparkında yaşanan kazada adeta faciadan dönüldü.

Otoparkta boş yer arayan bir sürücü, arkadan bir aracın yanaşması üzerine paniğe kapılarak park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otoparkın koruma bariyerlerini aşan araç, dördüncü kattan sokağa düştü.

SÜRÜCÜ PANİK ATAK GEÇİRDİ

Olay sırasında otomobilde ve sokakta kimsenin olmaması nedeniyle yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi. Kazaya neden olan sürücünün ise panik atak geçirdiği öğrenildi.

Otoparkta faciaya ramak kala! Panik kazayı getirdi, dördüncü kattan sokağa uçtu - 1. Resim

"PANİĞE KAPILDIM" DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Park halindeki araca çarpan sürücü, arkadan başka bir aracın yanaşması sonucu paniğe kapıldığını, gaza gereğinden fazla basarak kontrolü kaybettiğini belirtti. Otoparktan düşen aracın sahibinden de özür diledi.

Dördüncü kattan yola çakılarak hurdaya dönen otomobilin sahibinin ise hastane personeli olduğu, ikili arasında anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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