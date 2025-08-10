Oyun makinesinden çıktı, ölüm saçıyor! Apar topar toplatıldı, Türkiye’de de satılıyor

Japonya’da, pençe makinelerinde ödül olarak dağıtılan binlerce plastik oyuncak silahın gerçek mühimmat ateşleyebildiğinin ortaya çıkması, ülke genelinde alarm zillerini çaldı.

Söz konusu modellerin bazıları, Türkiye’de de internet üzerinden satışa sunuluyor.

GERÇEK MERMİ ATABİLEN OYUNCAKLAR

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), ülke genelindeki pençe makinelerinde ödül olarak sunulan yaklaşık 16.000 “Real Gimmick Mini Revolver” marka oyuncak tabancanın tehlikeli olduğunu açıkladı. Çin’den ithal edilen bu parlak renkli plastik tabancaların, görünüşte zararsız olmasına rağmen teknik olarak gerçek mühimmat ateşleme kapasitesine sahip olduğu belirlendi.

Oyuncaklar, sekiz plastik mermiyle birlikte satılıyor ancak NPA uzmanları, bu silahların küçük kalibreli gerçek mermileri de ateşleyebileceğini tespit etti.

ÖLÜMCÜL POTANSİYEL

NPA, yayınladığı listede 16 farklı modelin tehlike arz ettiğini duyurdu. Tamamı Çin yapımı olan bu oyuncaklarda, metal ya da sert plastikten yapılmış çekiçler ve küçük kalibre mermilerin sığabileceği geniş namlular bulunuyor. Yetkililer, bu tür silahların Kılıç ve Ateşli Silahlar Kontrol Yasası’nı ihlal edebileceğini vurguladı.

Gerçek mermi ateşleme potansiyeline sahip bu oyuncaklar, hem kullanıcının elinde patlayabiliyor hem de ölümcül yaralanmalara yol açabiliyor.

31 EYALETE DAĞITILDI

Söz konusu “Real Gimmick Mini Revolver”lar, Aralık 2024’ten bu yana Çin’den ithal eden bir firma aracılığıyla Japonya’daki 31 eyaletteki 78 şirkete satıldı.

Oyuncağın hedef kitlesi 12 yaş ve üzeri çocuklar olmasına rağmen, uzmanlar bu silahın gerçek bir ateşli silah olarak kullanılabileceği ve bunun ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

POLİS: HEMEN TESLİM EDİN

NPA, bu oyuncaklara sahip olan herkese acil çağrı yaptı. Açıklamada, “Bu oyuncaklar yasadışı ateşli silah olarak kabul edilmektedir. En kısa sürede en yakın polis karakoluna teslim edin” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, hem Japonya’da hem de bu ürünlerin satıldığı diğer ülkelerde halkın dikkatli olmasını istedi.