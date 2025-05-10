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Pakistan Başbakanı Şerif'ten ateşkes sonrası zafer mesajı! Türkiye'ye teşekkür etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan Başbakanı Şerif&#039;ten ateşkes sonrası zafer mesajı! Türkiye&#039;ye teşekkür etti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları ile iki ülke arasında başlayan çatışmalar ABD'nin arabuluculuğu ile ateşkesle son buldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a karşı tarihi başarı elde ettiklerini söyledi. Şerif, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve BM'ye yapıcı rolleri için teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirtti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten ateşkes sonrası zafer mesajı! Türkiye'ye teşekkür etti - 1. Resim

ŞERİF'TEN 'HİNDİSTAN'A KARŞI ZAFER' SÖZLERİ

Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten ateşkes sonrası zafer mesajı! Türkiye'ye teşekkür etti - 2. Resim

ARALARINDA TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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