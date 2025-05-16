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Pakistan'a desteğe tepki! Hint yapımcılar Türkiye’yi boykot çağrısı yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pakistan&#039;a desteğe tepki! Hint yapımcılar Türkiye’yi boykot çağrısı yaptı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, dost ve kardeş ülke Pakistan’a açık desteği Hintlileri çıldırttı.

Film çekimleri için Türkiye’ye gittiğini ve ülkeyi takdir ettiğini belirten Batı Hindistan Sinema Çalışanları Federasyonu Başkanı Ashok Pandit “Buna rağmen onlara Pakistan’a olan desteği hafife almadığımızı göstermek istiyoruz. Sektördeki meslektaşlarımıza Türkiye’yi boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ülkemizdeki her fi lm yapımcısı bir milliyetçidir. Görüş farklılıkları olabilir ancak bu ülkeyi sevmeyen hiçbir yapımcı, yönetmen veya oyuncu yoktur. İster ticari bir fi lm, ister bağımsız bir proje veya sanatsal bir girişim olsun, konu ulus olduğunda kimse taviz vermez” dedi.

Öte yandan Hindistan, yolcu hizmetleri, uçuş operasyonları, kargo ve posta hizmetleri de dahil olmak üzere Mumbai Havalimanı’ndaki yer hizmetlerinin yüzde 70’ini yürüten Çelebi Hava Servisi’nin güvenlik iznini iptal ettiğini duyurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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