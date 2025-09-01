Pakistan'da helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq, kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini belirtti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi yaptığı sırada düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hameed, kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını kaydetti.

Kazanın sebebine ilişkin detaylar aktarılmazken, bazı yetkililer, kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.