Pakistan'da helikopter kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken arama ve kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq, kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini belirtti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi yaptığı sırada düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hameed, kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını kaydetti.

Kazanın sebebine ilişkin detaylar aktarılmazken, bazı yetkililer, kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

