Pakistan'da OHAL kararı! Yönetim valiye devredildi

Pakistan'da siyasi gerilim tırmandı. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisinin yönettiği Hayber Pahtunhva eyaletinde olağanüstü hal ilan ederek eyalet hükümetini askıya aldı.

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Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, eski Başbakan İmran Han'ın partisinin iktidarda olduğu Hayber Pahtunhva eyaletinde olağanüstü hal ilan ederek hükümeti askıya aldı.

Afganistan sınırındaki eyaletin yönetimi, doğrudan federal hükümete bağlı valiye devredildi.

HÜKÜMETTEN TERÖRLE MÜCADELE SUÇLAMASI

Pakistan hükümeti, İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin yönettiği eyalet yönetimini terörle mücadele çalışmalarını ihmal etmekle suçladı.

İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi, eyalet hükümetinin Han'ın serbest bırakılmasına odaklanırken güvenlik sorunlarını ikinci plana attığını savundu.

Naqvi, karar alma süreçlerindeki gecikmelerin ve federal hükümetle koordinasyon eksikliğinin silahlı grupların faaliyetlerini artırmasına yol açtığını söyledi.

Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar ise eyalette militan şiddetinin son yıllarda yüzde 196 arttığını açıkladı.

Olağanüstü hal kapsamında eyalet meclisi ve hükümet de askıya alındı. Yönetim yetkileri Vali Faisal Karim Kundi'ye geçerken eyalet işlerini yürütmek üzere 11 üyeli bir danışma konseyi kurulması kararlaştırıldı.

IMRAN HAN'IN PARTİSİNDEN "ÖRTÜLÜ DARBE" TEPKİSİ

İmran Han'ın sözcüsü Zulfiquar Bukhari, federal hükümetin kararına sert tepki gösterdi.

Eyalet yönetiminin askıya alınmasını "örtülü darbe" olarak nitelendiren Bukhari, Hayber Pahtunhva hükümetinin 2024 seçimlerinden sonra halkın iradesini temsil eden tek yönetim olduğunu savundu.

Bukhari, "Şimdi o küçük demokrasi de ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

PTI ile federal hükümet arasında son dönemde yürütülen görüşmelere de değinen Bukhari, hükümetin uzlaşmaya yanaşmadığını öne sürdü.

İSLAMABAD'A YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ KRİTİK KARAR

İmran Han'ın serbest bırakılmasını isteyen destekçileri, başkent İslamabad'a büyük bir protesto yürüyüşü düzenlemeye hazırlanıyordu.

Hayber Pahtunhva Eyalet Başbakanı Sohail Afridi, cumartesi günü destekçilerine yürüyüş için hazırlık çağrısı yaptı.

Afridi, geçen hafta başlattığı protesto kampanyası kapsamında eyaletin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere öncülük etmişti.

Şerif hükümeti ise Pakistan Talibanı'nın saldırılarındaki artışı gerekçe göstererek yürüyüşün ertelenmesini istedi.

PTI ile federal hükümet arasında geçen hafta yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Parti, İmran Han'ın serbest bırakılmasını, hastaneye nakledilmesini ve ailesinin kendisini ziyaret etmesine izin verilmesini talep etti.

Federal hükümet ise Han'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesiyle düzenli görüştüğünü savundu.

BAŞKENTTE GÖZALTILAR BAŞLADI

Olağanüstü hal kararının ardından güvenlik güçleri, muhtemel protestoları önlemek amacıyla İslamabad ve çevresinde önlemlerini artırdı.

Polis, gece saatlerinde PTI destekçilerinden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Parti yönetimi, Sohail Afridi ve eski kabine üyelerinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Başkentteki ana güzergâhlara yerleştirilen nakliye konteynerleri ulaşımı aksatırken İslamabad ile komşu Rawalpindi arasında seyahat eden vatandaşlar alternatif yollara yönelmek zorunda kaldı.

Eyalet hükümetinin askıya alınmasının hemen ardından geniş çaplı bir protesto yaşanmadı.

PAKİSTAN TALİBANI GERİLİMİ

Pakistan hükümeti, Hayber Pahtunhva'da olağanüstü hal ilan edilmesine gerekçe olarak bölgede artan militan saldırılarını gösterdi.

İslamabad yönetimi, İmran Han'ın partisini Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan'ı (TTP) desteklemekle suçladı.

Afgan Talibanı'ndan ayrı bir örgüt olan TTP, 2021 yılında Afganistan'da yeniden iktidara gelen Taliban yönetimiyle yakın ilişkiler sürdürüyor.

Pakistan, Afganistan yönetimini TTP militanlarına sığınak sağlamakla suçlarken Kabil yönetimi bu iddiaları reddediyor.

İmran Han ise kendisinin ve partisinin siyasi amaçlı olduğunu savunduğu yolsuzluk ve diğer suçlamalar nedeniyle 2023 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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