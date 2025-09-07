Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris’in Saint-Denis banliyösünde bir polisin, Müslüman olduğu belirtilen bir gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürmesi ülke gündemine bomba gibi düştü.

Fransa’nın başkenti Paris’in Saint-Denis banliyösünde, bir polisin sokak ortasında bir gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürmesine ilişkin görüntüler büyük tepki topladı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Paris sokaklarında ırkçı şiddet! Polis, Müslüman genci darp edip yüzüne tükürdü - 1. Resim

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara, ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığı görüntülerde olayın ayrıntılarını aktardı.

Diouara, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez’i etiketleyerek, “Bu sahne geçen hafta sonu Saint-Denis’de yaşandı. Burada bir polisin nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz” ifadelerini kullandı.

GENCİN KARŞILIK VERMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Görüntülerde, polisin tokat atıp yüzüne tükürdüğü gencin herhangi bir karşılık vermediği dikkat çekti. Olay, Fransa’da polis şiddeti ve Müslüman karşıtlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Fransız BFMTV’nin aktardığına göre, 28 Ağustos’ta yaşanan olay sonrası Bobigny Savcılığı, polis hakkında “kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

