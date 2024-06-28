Peru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme:

Peru, Deprem, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Güney Amerika'dan geldi. Peru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu. Gelen ilk bilgiler arasında tsunami uyarısının da olduğu yer aldı, işte son gelişmeler...