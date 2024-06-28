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Peru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Peru&#039;da 7 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
Peru, Deprem, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Güney Amerika'dan geldi. Peru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu. Gelen ilk bilgiler arasında tsunami uyarısının da olduğu yer aldı, işte son gelişmeler...

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Peru’nun güney kıyılarında 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssünün ise Atiquipa kenti olduğu ifade edildi. Türkiye saati ile 08:36'da meydana gelen depremin derinliği 56 km olarak kaydedildi. 

Peru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi - 1. Resim

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Merkez, yaşanan büyük deprem sonrası ülkede tsunami olabileceği uyarısında bulunurken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

 

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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