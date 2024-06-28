Peru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Güney Amerika'dan geldi. Peru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu. Gelen ilk bilgiler arasında tsunami uyarısının da olduğu yer aldı, işte son gelişmeler...
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Peru’nun güney kıyılarında 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssünün ise Atiquipa kenti olduğu ifade edildi. Türkiye saati ile 08:36'da meydana gelen depremin derinliği 56 km olarak kaydedildi.
TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ
Merkez, yaşanan büyük deprem sonrası ülkede tsunami olabileceği uyarısında bulunurken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi