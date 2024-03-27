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Haberler > Dünya > PKK yandaşları Fransa'da havalimanını birbirine kattı

PKK yandaşları Fransa'da havalimanını birbirine kattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Terör örgütü destekçisi bir kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek isteyen bir grup PKK yandaşı, Fransa'da havalimanını birbirine kattı. Örgüt destekçilerinin görevlilere saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.

Avrupa'nın birçok yerinde son günlerde ortalığı birbirine katan terör örgütü PKK destekçileri bu kez de Fransa'da ortaya çıktı. Başkent Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda PKK destekçileri ortalığı adeta birbirine kattı.

Terör örgütü destekçisi bir kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için havalimanına gelen yaklaşık 50 kişiden terör örgütü sempatizanı grup, havalimanı personeline saldırdı.

Çıkan olaylarda 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralanırken, havalimanında maddi hasar meydana geldi.

TÜRK DERNEĞİNE SALDIRILMIŞTI

Öte yandan, Fransa'nın güneyindeki Marignane kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı derneğe geçtiğimiz akşam el yapımı yanıcı ve patlayıcı maddeler fırlatılarak saldırıda bulunuldu.

DİTİB Fransa Instagram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa Türk toplumunu hedef alan bu saldırıyı kınıyoruz, DİTİB Marignane Türk Kültür Derneğimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ramazan ayında birlik ve beraberliğin merkezi haline gelen derneğimize yönelik bu saldırının amacına ulaşmaması memnuniyet vericidir. Ülke huzuruna halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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