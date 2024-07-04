Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde flaş gelişme! Suçu birbirine attılar, mahkeme kararını verdi

Türkiye'yi derinden yaralayan Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde sır perdesi aralandı. Ekipler Prof. Dr. Karasu'nun cesedine ulaştı. Profesörün arabasına en son aldığı şahısların kimlikleri belirlendi. Mahkemede zanlılar cinayet suçunu birbirinin üzerine yıkmaya çalıştı. Adana'dan yurt dışına kaçmak isteyen 3 zanlı yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da ortadan bir anda kaybolması sevenlerini derinden sarstı.

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlattı, Prof. Dr. Karasu'un cesedi Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulundu. Bunun üzerine derhal Cinayet Büro ekipleri harekete geçti.

ARACINA İRAN UYRUKLU 2 KİŞİYİ ALMIŞ

Prof. Dr. Karasu'nun ölümü hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı çıkartılarak inceleme başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen KGYS ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ortadan kaybolmadan önce aracına İran uyruklu 2 kişiyi aldığı tespit edildi.

YURT DIŞINA KAÇACAKKEN YAKALANDILAR

Araca binen İran uyruklu şahısların Majid S. ve Hojjat S. olduğu, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle eşleşen zamanlarda Adana'ya kaçtığı belirlendi.

İran uyruklu şahısların yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Majid S.'yi ve Hojjat S.'yi yurt dışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada Adana'da yakalayarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Ayrıca çalışmalar neticesinde, İran uyruklu şüphelileri Eskişehir'den Adana'ya götürdüğü belirlenen 2 şüpheli Adana'da, cinayetle ilgisi olabileceği belirlenen 1 şüpheli de Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan İran uyruklu 2 şüphelinin, ilk ifadelerinde cinayeti birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi.

EKİPLER PROF. KARASU'NUN CESEDİNE ULAŞTI

Soruşturmaya devam eden ekipler, şüphelilerden Prof. Dr. Bekir Karasu'yu Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na attıklarının itirafını aldı.

Şüphelilerin beyanı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Prof. Dr. Karasu'nun cesedine ulaştı.

ŞÜPHELİLER'DEN 3'Ü TUTUKLANDI

Gözaltında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eskişehir Adliyesi'ne garajdan alınan 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme, gasp, suçluyu kayırma' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. ‘Kasten Öldürme', Gökhan E. ise ‘Suçluyu kayırma' suçları çerçevesinde tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.