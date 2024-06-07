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Putin'den Avrupa ülkelerine nükleer tehdit: Kendilerinde olmadığını anlamalılar

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Putin&#039;den Avrupa ülkelerine nükleer tehdit: Kendilerinde olmadığını anlamalılar

Dünya Haberleri

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker ve mühimmat desteği sağlayacağı açıklamaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyanın gündemine oturan açıklamalar geldi. Putin, "Nükleer gerilimin tırmanması konusunda herkes Rusya ve ABD'nin erken uyarı sistemlerine sahip olduğunu ve bunun Avrupa'da olmadığını anlamalı" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ana oturumda ABD ve Avrupa ülkelerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"SÖMÜRÜDEN CİDDİ PARALAR KAZANIYORLAR'

Putin, dolar sayesinde ABD’nin güç kazandığını ancak yaptırım konusunda attığı adımlar nedeniyle küresel ekonomik aktivitede dolara yönelik güveni sarstığını ifade etti. ABD’nin küresel mali piyasalardaki tekel konumunu suistimal ettiğini kaydeden Putin, “Bu sömürüden ciddi paralar kazanıyorlar” şeklinde konuştu.

Putin'den Avrupa ülkelerine nükleer tehdit: Kendilerinde olmadığını anlamalılar - 1. Resim

"ABD'NİN 54,3 TRİLYON DOLAR BORCU VAR"

Putin, ABD’nin tüketiminin, üretim seviyesini yılda 1 trilyon dolar aştığını ve bunun da “Kamuya açık verilere göre, ABD'nin dünya ekonomisine 54,3 trilyon dolar borcu var. Bu yeni bir tür sömürgecilik” olduğunu söyledi.

AVRUPA'YA NÜKLEER UYARI

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker ve silah gönderme açıklamalarına tepki gösteren Putin, "Nükleer gerilimin tırmanması konusunda herkes Rusya ve ABD'nin erken uyarı sistemlerine sahip olduğunu ve bunun Avrupa'da olmadığını anlamalı" ifadelerine yer verdi.

Putin'den Avrupa ülkelerine nükleer tehdit: Kendilerinde olmadığını anlamalılar - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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