Stoltenberg NATO'nun fikrini yineledi: Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planımız yok

Fransa'nın gündeme getirdiği ve bazı ülkelerin destek verdiği "Ukrayna'ya asker gönderme" fikrine değinen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu ülkeye askeri kuvvet konuşlandırma planlarının olmadığını yineledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasından sonra bu ülkeye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, önemli açıklamalarda bulundu.

"NATO'NUN BÖYLE BİR PLANI YOK"

Fransa'nın öncülük ettiği ve bazı ülkelerin desteklediği 'Ukrayna'ya asker gönderme' fikrine ilişkin soruyu cevaplayan Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağlamaktadır. NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırmak gibi bir planı yok. Ukrayna'ya vereceğimiz destek için nasıl daha güçlü ve kurumsal bir çerçeve oluşturabileceğimize ve Ukrayna'nın gerektiği sürece yanında olmamızı sağlayacak uzun vadeli bir mali taahhüdü nasıl tesis edip kabul edebileceğimize odaklanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Stubb da ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme planının olmadığını dile getirerek "Elbette müttefiklerimizle Ukrayna'ya yardım edebileceğimiz mali, askeri ya da mühimmat temelli çeşitli seçenekler hakkında görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUNUN OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN VARIZ"

Ukrayna'nın hava savunması başta olmak üzere askeri destek ihtiyacına işaret eden Stoltenberg, "Geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasında bazı boşluklar, bazı gecikmeler gördük. Bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın herhangi bir NATO üyesine saldırma tehdidinin bulunmadığını belirterek "Bir sonraki savaş için bir tür geri sayım olduğu düşüncesi yanlıştır. Biz bunun olmasını engellemek için varız. Bunu 75 yıldır yapıyoruz. Bunu en az 75 yıl daha yapacağız" diye konuştu.