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Ukrayna kaybederse sıra Baltık ülkelerinde! Estonya Başbakanı: B planımız yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ukrayna kaybederse sıra Baltık ülkelerinde! Estonya Başbakanı: B planımız yok
Ukrayna, Rusya, Nato, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna’daki savaşı Rusya’nın kazanıp Baltık ülkelerine yönelmesi durumunda ülkesinin B planının olmadığını belirtti.

Kallas, Ukrayna’daki savaşın bitmesi hâlinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Baltık ülkelerini kontrol altına alma riskine” karşı hazırlıklarının bulunmadığına dikkati çekerek “Rusya’nın zafer kazanması hâlinde bir B planımız yok çünkü o zaman Ukrayna’nın Rusya’yı geri püskürtmesine yardım ettiğimiz A planına odaklanmayı bırakırız” ifadesini kullandı.

Ukrayna kaybederse sıra Baltık ülkelerinde! Estonya Başbakanı: B planımız yok - 1. Resim

Batılı ülkelerin saldırganlaşan Rusya’nın varoluşsal tehdidi karşısında uyanması gerektiğini belirten Kallas “Rusya, toplumlarımıza korku salmak istiyor. AB’nin pek çok yerinde farklı hibrit saldırılar görüyoruz” dedi.

Ukrayna kaybederse sıra Baltık ülkelerinde! Estonya Başbakanı: B planımız yok - 2. Resim

"UKRAYNA'DA ZAFER SADECE TOPRAK MESELESİ DEĞİLDİR"

Kallas, ülkesi gibi her NATO müttefikinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 1’inden fazlasını vermiş olmaları hâlinde Ukrayna’nın savaşı kazanmış olacağını savundu. Karamsarlığa kapılmamak gerektiğini de vurgulayan Kaja Kallas “Ukrayna’da zafer sadece toprak meselesi değildir. Ukrayna, NATO’ya katılırsa bir miktar toprak olmasa bile bu, bir zaferdir çünkü NATO şemsiyesi altına girecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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