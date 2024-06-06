Putin, Ukrayna'nın Türkiye planına dikkat çekti! "Dostum Erdoğan'a gerçeklerle ilgili bilgi verin"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısındaki açıklamalarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Gazze konusunda Erdoğan'ın çabalarına değinen Putin, Ukrayna'nın Türkiye üzerindeki planını açıkladı. Söz konusu Ukrayna meselesi için "Dostum Erdoğan'a tüm gerçekler hakkında bilgi verin" mesajı iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajanslarının basın mensuplarının sorularını cevapladı. Burada konuşan Putin, ABD ve Avrupa’dan bazı ülkelerin, Ukrayna’ya verdikleri silahları Rusya topraklarında kullanmasına izin vermesini değerlendirdi.

Putin, “Burada Ukrayna ordusunun rolü nedir? Hedefleri belirliyorlar. Ancak bu hedeflerin vurulup vurulmayacağının kararını onlar vermiyor. Bunu ATACMS’lar için Pentagon, Storm Shadow’lar için de İngilizler yapıyor.” ifadesini kullandı. Rusya’nın söz konusu saldırılara “asimetrik” şekilde cevap vereceğini vurgulayan Putin, “Bunu değerlendireceğiz. Elbette önce hava savunma sistemimizi geliştireceğiz. Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahiptir.” diye konuştu.

ERDOĞAN'IN GAZZE MÜCADELESİ

ABD'yi soykırımın suçlu olarak gördüğünü söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümü için önemli bir gayret gösterdiğinin altını çizdi.

Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çok acil ve uzun süredir devam eden sorunu çözmek için etkin çabalar sarf ettiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki, dünyadaki ve İslam dünyasındaki otoritesi de dikkate alındığında katkısının fark edilir olmasını bekliyoruz. Kendi açımızdan, İsrail ile uzun süredir devam eden ilişkilerimizi de göz önünde bulundurarak, Rusya'nın bu durumu çözmek için yapabileceği her şeyi yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE GELİŞEN ENERJİ VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ

Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı. Projede çok sayıda Türk uzmanın çalıştığını aktaran Putin, Akkuyu NGS’nin Türk ekonomisi ve enerji sektörü için yeni bir alan açtığını söyledi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akkuyu NGS ile stratejik bir karar verdiği görüşünü paylaşarak, “Birçok faydasının yanı sıra hidrokarbon kaynaklara bağımlılığı da azaltıyor. Bu alanda da güvenilir bir çalışma ortaklığımız var.” dedi.

UKRAYNA'NIN TÜRKİYE PLANINI AÇIKLADI

Putin, Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik iyi niyetli olmadığını şu ifadelerle aktardı:

“Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna, Türkiye’ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor.”

Putin, Türkiye ile ticari ilişkilerin ve iki ülke ticaret hacminin geliştiğine işaret ederek, “Bana öyle geliyor ki Türkiye'de hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var.” değerlendirmesinde bulundu.