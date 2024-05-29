Ateş hattında diplomatik gerginlik... Macron haritalarla konuştu, Putin buna çok kızacak!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batılı ülkelerin Ukrayna'nın silahlarını Rusya'daki hedefleri vurmak için kullanmasına izin vermesi halinde bunun 'ciddi sonuçları' olacağını söylemesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken çıkış geldi. Macron, Ukrayna'nın Rus askeri hedeflerini Batılı silahlarla vurmasına izin verilmesi gerektiğini savundu.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, diplomatik arenada da kendisini göstermeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "The Economist" dergisine verdiği demeçte Ukrayna’ya tedarik edilen silahlarla Rusya’yı vurma hakkına sahip olduğunu söyleyerek, "Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır" dedi.

Bunun üzerine de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'ya silahlarını Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanmasına izin vermesi halinde bunun ciddi sonuçları olur" diyerek net mesaj verdi.

Son açıklama ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Ukrayna'nın Rus askeri hedeflerini Batılı silahlarla vurmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Füzelerin ateşlendiği askeri bölgeleri etkisiz hale getirmelerine izin vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ancak Rusya'daki diğer hedeflere ve tabii ki sivil kapasitelere dokunmalarına izin vermemeliyiz" dedi.

Macron, Rusya sınırına yakın bir şehir olan Harkov civarındaki çatışmaları gösteren askeri bir haritayı basın toplantısına getirerek görüşünü vurguladı.