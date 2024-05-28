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Putin'den Avrupa'ya açık tehdit: Çatışma mı istiyorlar, tamam o zaman

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Putin&#039;den Avrupa&#039;ya açık tehdit: Çatışma mı istiyorlar, tamam o zaman
Rusya, Fransa, Ukrayna, Haber

Dünya Haberleri

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken, Batılı ülkeler peş peşe Ukrayna'ya asker göndereceklerini belirtti. Açıklamaların ardından Putin, "Bu, Avrupa'da ve dünyada ciddi bir çatışmaya yönelik adım atmaktır. Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman" sözlerini sarf etti.

Fransa ve ardından Polonya'nın Ukrayna'ya asker göndereceklerini bildirmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Avrupa'ya açık tehdit geldi. Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ÇATIŞMA MI İSİTİYORLAR, TAMAM O ZAMAN!"

Telsizlerde sürekli İngilizce, Fransızca, Lehçe konuşmalar duyuyoruz. Sözde paralı askerlerin zaten orada bulunduğunu biliyoruz. Bu Avrupa'da ve dünyada ciddi bir çatışmaya yönelik adım atmaktır. Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman.

NATO GENEL SEKRETERİNE SERT TEPKİ

Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar.

Düzenleyen:  - Dünya
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