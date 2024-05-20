Reisi'nin ölümünü böyle duyurdular! İmam Rıza Türbesi’ne siyah bayrak çekildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter düştü. Arama çalışmalarına katılan Akıncı İHA düşen helikopterin yerini buldu. Bölgeye giden ekipler helikopterin yandığını ve içindeki herkesin hayatını kaybettiğini tespit etti. Reisi’nin ölümünü İran’ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nde duyuruldu. Türbeye siyah bayrak asıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden sonra helikopter ile dönüşe geçen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kaza yaptı. Reisi'nin yanında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı. İran arama çalışmalarına destek olması için Türkiye'den yardım talep etti. Bölgeye sevk edilen Akıncı İHA düşen helikopterin yerini tespit etti ve koordinatları yetkililere verdi. Yaklaşık 15 saat sonra helikopterin enkazına ulaşan yetkililer içindekilerin hepsinin öldüğünü belirledi.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ İMAM RIZA TÜRBESİ'NDEN DUYURULDU

Reisi’nin ölümünün İran’ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nde duyuruldu. Halk haberi büyük bir üzüntü ile karşıladı. Haberin duyurulmasının ardından İmam Rıza türbesine siyah bayrak asıldı.

Türbenin kubbesine asılan siyah bayrak yas ve matemi ifade ediyor. Gazze Şeridi'nde başlayan savaşın ardından da türbede siyah bayrak dalgalanmıştı.