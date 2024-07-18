ABD Başkanı erken havlu atıyor! Biden'ın seçim yarışından çekilmesi an meselesi

Suikast girişiminin ardından Donald Trump'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde oy potansiyelini artırması sonrası rakibi ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi an meselesi. Söz konusu iddia Reuters'tan geldi.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde sıcak gelişme... Yeniden başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, suikast girişiminin ardından seçimin favori ismi haline gelmesi sonrası rakibi ABD Başkanı Joe Biden erken havlu atıyor.

Sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı'nın Covid-19'a yakalanmasının ardından Demokrat Partili isim Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.

COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Uçak merdiveninden düşen, boşlukla tokalaşan, uzun bir süre dona kalması ve gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Latino topluluğu için fırsatları artırmaya ve sosyal adaleti sağlamaya kendini adamış Latinolar ve müttefiklerinin bir araya geldiği en büyük toplantılardan biri olan 2024 UnidosUS Yıllık Konferansı'nda konuşma yapması beklenen Biden, Covid-19 hastalığı nedeniyle toplantıya katılmadı.

OBAMA'DAN BIDEN'A ÇAĞRI

Eski Başkan Barack Obama, COVID-19 ile mücadele eden sahil evinde tecrit altında olan Başkan Joe Biden'a 2024 seçimleri için adaylığını yeniden değerlendirmesini tavsiye etti. Obama, Biden'a kenara çekilmeyi ciddi şekilde düşünmeye çağırdı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ AN MESELESİ

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Demokrat Partili kaynaklar, Biden'ın yarıştan çekilmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.

TRUMP'A KARŞI EN GÜÇLÜ ADAY

ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olması bekleniyor. İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankette, ABD'lilere 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin sorular yöneltildi.

Ankete göre, Demokratların yüzde 79'u Biden'ın seçimden çekilmesi durumunda yardımcısı Harris'in aday gösterilmesini destekliyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün Kuzey Carolina eyaletindeki Fayetteville kentinde bulunan Girard College'da bir kampanya mitingi düzenledi.

Harris'in, bu yıl Kuzey Carolina'ya yaptığı 7. ve göreve geldiğinden 15. kez Fayetteville'yi ziyaret etmesi dikkat çekti.