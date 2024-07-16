Suikast sonrası ilk anket! Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti

Suikast girişiminin ardından Trump, ABD Başkanlık seçimlerinin favori ismi haline geldi. Trump, Seçim sonuçlarını belirleyecek "salıncak eyaletlerde" rakibi Biden'ın önüne geçti.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine geçtiğimiz günlerde suikast girişimi gölge düşürdü. Yeniden başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen silahlı saldırıdan son anda kurtuldu. Suikastın ardından çalışmalarını kaldığı yerden sürdüren Trump, seçimin favori ismi haline geldi. Trump, suikast sonrası yapılan ilk anketlerde rakibi Biden'ı geride bıraktı.

TRUMP, SALINCAK EYALETLERDE BIDEN'IN ÖNÜNDE

ABD'de yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Donald Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.

The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu.

Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

EN BÜYÜK FARK ARİZONA'DA

Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.

KENNEDY TARAFTARLARI AZIMSANAMAYACAK YÜKSEK

Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala "tam karar vermediğini" söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.

BIDEN GERİDE KALSA DA DEMOKRATLAR SENATODA ÖNDE

Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.

Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.

ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.