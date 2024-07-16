Piyasalarda Trump etkisi! Dolar rekor seviyeyi gördü

Dolarda son dakika! 16 Temmuz dolar fiyatı 33,03 TL’den güne başlıyor. ABD Başkan Adayı Trump’a suikast girişiminin ardından, gelişmekte olan para birimlerinde sınırlı değer kaybı yaşandı. Haftanın ilk gününde iç piyasalarda da dolar 33,14 TL ile rekor kırdı. İlk şokun ardından fiyatlar dengelenirken; kurlarda destek olarak 32,96 TL ve direnç olarak 33,07 TL seviyeleri takip ediliyor. Bu arada Euro da 36,00 TL’yi aşarak, tarihî rekor seviyesini gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Dünyada güçlü doları destekleyen Donald Trump’ın, ABD’deki başkanlık yarışında avantaj yakalaması, gelişmekte olan para birimleri üzerinde de “sınırlı” değer kaybına sebep oldu. Türkiye’de resmî tatil olan bu haftanın ilk işlem gününde dolar, bankalar arası piyasada 33,14 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ardından fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşandı.

16 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 16 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,03’ten güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 32,90-33,00 TL alım ve satım aralığına seyrediyor. Kısa vadede dolarda 33,00 TL seviyesi psikolojik bir bölge olarak öne çıkıyor. 32,96 ilk destek ve 33,07 de ilk direnç olarak izleniyor.

EURO, YENİ REKORUNU GÖRDÜ

Euro Bölgesinde yarın haziran enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) faiz kararı gelecek. TÜFE’de gerileme beklenirken, ECB’nin ‘bekle-gör’ konumuna geçeceği öngörülüyor. Bu tabloda EUR/USD paritesi 1,09 sınırına kadar yükseldi. İçeride de Euro parite etkisiyle birlikte 36,00 TL’yi aşarak, tüm zamanların rekor seviyesini gördü.

PİYASALARDA TRUMP BEKLENTİLERİ

Trump olayının, gelişmekte olan piyasa kurlarının tamamına yansıdığını belirten analistler, “Meksika para birimi, sınır ülkesi olması sebebiyle daha fazla etkilendi. İçeride de para yönetimi, dünyayı etkileyen bu gibi gelişmeleri, kurlarda sınırlı değer kaybı için bir sebep olarak kullanabilir. Mini şok ve küçük volatilitelerle birlikte piyasa, kur hareketlerine karşı alıştırılabilir” görüşünü dile getiriyor.

FAİZLERDE SON GÖRÜNÜM

Öte yandan içeride faiz indirimi süreci de takip ediliyor. Geçen hafta %48,88’i gören gecelik TL faizleri, tekrar %50’nin üzerine çıktı. Analistler, faiz indirimi gerçekleşirken kurlardaki seyrin de doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Temmuzda TÜFE’nin, yapılan zamlardan dolayı aylık bazda tekrar %3’e yaklaşma riski var. Dolayısıyla muhtemel bir faiz indirimi eylül-ekim gibi olmayabilir” diyor.