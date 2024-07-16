Trump rallisi! Bitcoin’de görülmemiş yükseliş

Bitcoin’de son dakika! Geçen hafta 56 bin 500 dolardan yukarı dönen Bitcoin, soluksuz bir yükselişle bugün 65 bin doları test etti. Fiyatlarda sabah saatlerinde 64 bin dolara yakın denge arayışı sürerken; kâr satışlarına karşı 63 bin 800-62 bin 500 destek bölgesinin önemi vurgulanıyor. Almanya’nın satışlarının bitmesi ve kripto para dostu ABD Başkan Adayı Trump’ın suikast girişimi sonrası büyük avantaj yakalaması, BTC’de yükselişi tetikledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de son haftaların en sert yükselişi yaşanıyor. Geçen cuma en düşük 56 bin 500 doları test eden Bitcoin, bugünkü işlemlerde 65 bin dolara kadar yükseldi. Son 5 işlem gününde 8 bin 500 dolarlık hareket görüldü. Yükseliş marjı da %15 olarak gerçekleşti.

16 TEMMUZ BITCOIN FİYATI

Küresel borsalarda 16 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı TSİ sabah saatlerinde 64 bin dolara yakın denge arayışımı sürdürüyor. Bitcoin’de 100 günlük ortalama da 64 bin 500 dolarda bulunuyor. Önemli bir direnç olarak öne çıkan bu seviye üzerinde kalıcılık halinde yükselişin de hız kazanması bekleniyor.

İlgili Haberler Piyasalarda Trump etkisi! Dolar rekor seviyeyi gördü

KÂR SATIŞLARINA DİKKAT

Bitcoin son 5 işlem gününde 59 bin 500 dolarda bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını, 60 bin dolardan geçen düşüş trendini ve 62 bin 500 dolar yatay trend direncini çok hızlı geçti. Muhtemel kâr satışı riskine dikkat çeken analistler; 63 bin 800- 62 bin 500 dolar bandını ilk destek olarak gösteriyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçen hafta fiyatlarda düşüşe sebep olan Alman devlet kurumlarının Bitcoin satışları bitti. Cuma gününden itibaren buradan destek bularak yükselişe geçen BTC; hafta sonunda suikasta uğrayan ABD Başkan Adayı Trump’ın, seçimlerde avantaj kazanmasıyla birlikte daha sert yükselişe geçti.

TRUMP, KRİPTO DOSTU…

Donald Trump, kripto para dostu olarak biliyor. Seçim kampanyalarında, ABD’yi, Bitcoin’in üretim üssü olarak konumlandırmak istediğini dile getiren Trump; geçtiğimiz haftalarda BTC madencilik şirketleri ile bir araya gelmişti. Trump’ın, 27 Temmuz’da da bir kripto para konferansına katılması bekleniyor.

PARA GİRİŞİ HIZLI ARTTI

Piyasada tek belirsizlik olarak; 10 yıl önce iflas eden Japon MT Gox borsasının, eski müşterilerine BTC arzı kaldı. Ancak bu belirsizliğe rağmen son bir haftalık süreçte BTC’ye para girişinin 1,5 milyar dolara yaklaştığı görüldü. BTC’de alım opsiyonu yönündeki işlemlerde de ciddi artış yaşandı.