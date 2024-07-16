‘Gram’ zirvede, ‘ons’ rekora yakın! Altın yatırımcısına kritik uyarılar

Altında son dakika! 16 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2580 TL ve ons altın fiyatı 2430 dolardan güne başlıyor. ABD Başkan Adayı Trump’ın seçim yarışında avantaj yakalaması, ‘korumacı’ politikaları gündeme getirdi. Belirsizlik ve risk algısı ile birlikte altında yükseliş yaşanıyor. Elinde altın bulunduranlara ‘tut’, alım yapacaklara ‘düşüşlerde ekle’ önerisi yapılıyor. ‘Gram’da 2535 TL destek ve 2600 TL direnç olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen hafta sonu suikast girişimine maruz kalan ABD Başkan Adayı Donald Trump, kasımdaki seçimlerde büyük avantaj sağladı. “Korumacı” temelde yükselen Trump politikalarını dikkate alan piyasalar buna tepki gösterdi. Siyasi belirsizlik ve jeopolitik risk algısının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında ciddi yükselişler yaşandı. Ons altın tarihi zirveye yaklaştı. Gram, rekor tazeledi.

16 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 16 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2580 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2555-2595 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Gram, dünkü işlemlerde 2587 TL ile rekor tazeledi. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 230, yarım altın 8 bin 460 ve tam altın 16 bin 865 TL fiyatla satılıyor. Cumhuriyet altını da 17 bin 285 TL’ye yükseldi.

16 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2430 dolara yakın devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ons, 2440 doları test etti. Onsta tarihi zirve ise 2450 dolarda bulunuyor. Mevcut fiyatlar, aynı zamanda rekora da oldukça yakın seviyelere işaret ediyor. Dolar endeksi 104,34 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,21’de yatay seyrini koruyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Yatırımcılar “altın yükselecek mi”, “altın alınır mı” gibi soruların cevaplarına odaklanırken; içeride dolar/TL kurunun 33,00 TL üzerinde konumlanması gram altını besliyor. Gramda 2535 TL destek ve 2600 TL direnç olarak öne çıkarken; analistler, mevcut şartlarda altın bulunduranlar için “tut”, alım düşünenler için ise “düşüşlerde ekle” görüşünü savunuyor.

VERİLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Ons altında kısa vadede “2400 doların üzerinde tutunma” eğiliminin öne çıkabileceğini aktaran ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, “2435 dolar üzerinde birkaç günlük kapanış gerçekleşmeden ons altında güçlü bir yükseliş beklenmemeli. Şu anda altında mevcut pozisyonlar korunmalı ve beklemede kalınmalı. ABD’den gelecek veriler dikkatle takip edilmeli” dedi.

TRUMP POLİTİKALARI VE FED

Bu arada Trump politikaları; ABD’de daha gevşek maliye politikası ve parasal genişleme beklentilerini yükseltiyor. Bunlara bağlı olarak da daha yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları öngörüleri de canlı kalıyor. Bu tabloda dün konuşan FED Başkanı Powell; enflasyondaki ilerlemeye atıfta bulundu ancak faiz indirimi zamanlamasına dair bir işaret de vermedi.