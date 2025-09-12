Roma’da imzalar atıldı, Yunanistan dışarda kaldı: Türkiye rotayı yeniden çiziyor!

Türkiye ve İtalya, Akdeniz’i tehdit eden yasadışı göç dalgasına karşı el sıkıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani, Roma’da düzenlenen görüşmede insan kaçakçılığı ve organize suçlara karşı işbirliği mutabakatı imzaladı.

Anlaşmayla birlikte, özellikle Libya merkezli göç yollarında kolluk kuvvetlerinin eğitimi ve sahil güvenlik koordinasyonu artırılacak.

Tajani, ortak basın toplantısında, "Akdeniz'deki suç şebekelerini çökertmek için birlikte çalışacağız" derken, Fidan ise Türkiye’nin çabaları sayesinde Doğu Akdeniz göç rotasındaki baskının azaldığını vurguladı.

GÖÇ ZİRVESİNİN MEYVESİ: TÜRKİYE, LİBYA, İTALYA ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Ağustos ayında İstanbul’da düzenlenen mini göç zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdelhamid Dbeibah ile bir araya gelmişti. Roma’daki anlaşma, zirvede atılan temellerin bir uzantısı olarak kayıtlara geçti.

İki ülke, Libya'nın istikrarı konusunda da ortak mesaj verdi.

Bakan Fidan, "Libya'da kalıcı istikrar için siyasi sürecin desteklenmesi gerekiyor" derken, Tajani de "Libya'nın istikrarı, İtalya ve Türkiye için öncelikli" açıklamasında bulundu.

SAVUNMADA YENİ İŞBİRLİKLERİ: BAYKAR VE EUROFİGHTER HAMLESİ

Bakan Fidan, Türk savunma sanayisinin İtalya’daki etkisine de dikkat çekti. Baykar’ın Piaggio Aerospace'i satın alması ve Leonardo ile kurulan ortaklık bölgesel işbirliğine yeni bir boyut kazandırdı.

Eurofighter savaş uçakları konusundaki gelişmeleri de paylaşan Fidan, bu hamlenin Türkiye ve İtalya arasında savunma alanında kritik bir eşik olduğunu söyledi.

GAZZE VE İSRAİL VURGUSU: SOYKIRIM DEVAM EDİYOR Dış politikada ise Gazze, İsrail ve Katar başlıkları öne çıktı. Fidan, Gazze’de yaşananların "sistematik açlık yoluyla soykırım" olduğunu ifade ederken, "İsrail’in yayılmacılığı durdurulmalı" çağrısı yaptı. "Uluslararası toplum artık daha güçlü tepki vermeli" diyen Fidan, BM Genel Kurulu’nda Filistin’in tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını da ekledi. Tajani ise Türkiye’nin bölgede barış için yürüttüğü diplomasiyi "çok kıymetli" olarak nitelendirerek, "İtalya, Türkiye ile daha fazla birlikte çalışmak istiyor" dedi.

UKRAYNA MESAJI: SAVAŞ BİTMELİ, TÜRKİYE DİYALOGDA ANAHTAR

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Fidan, "Barış ve ateşkes görüşmeleri devam etmeli. Türkiye ve İtalya bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir" diye konuştu. Tajani ise, Türkiye’nin bu süreçte diyalog zeminini güçlendirebileceğini söyledi.

EKONOMİ HEDEFİ: 40 MİLYAR DOLAR!

Roma zirvesinde ticaret hedefi de güncellendi. 2024’te 32,2 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 40 milyar dolara çıkarılmak üzere planlandı. İtalya, Türkiye’nin AB içinde Almanya’dan sonraki en büyük ikinci ihracat pazarı konumunda.