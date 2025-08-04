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İtalyanlardan üçlü toplantı sonrası çarpıcı yorum: "Türkiye artık oyun kurucu"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İtalyanlardan üçlü toplantı sonrası çarpıcı yorum: &quot;Türkiye artık oyun kurucu&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaz’daki üçlü toplantı Yunanistan’ı karıştırırken, Avrupa basınından ilginç değerlendirmeler geldi. İtalya basını “Türkiye artık oyun kurucu bir role sahip” diye yazdı.

Türkiye, İtalya ve Libya arasında İstanbul’da gerçekleşen işbirliği zirvesi, sadece Ankara’da değil, Roma ve Atina’da da dikkatle takip edildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya geldiği görüşme, İtalyan ve Yunan basınında geniş yer buldu.

"DİPLOMATİK YENİLGİ"

Hem İtalyan hem de Yunan medyasında öne çıkan yorumlarda, Türkiye’nin artık sadece Libya’da değil, Akdeniz genelinde de yeni bir denklem kurduğuna dikkat çekildi. Yunanistan medyası, Atina’nın dışlandığı bu diplomatik girişimi “stratejik bir kayıp” ve “diplomatik yenilgi” olarak değerlendirdi.

İtalyan analistler ise Ankara’nın enerji diplomasisinde artık “oyun kurucu” bir role sahip olduğunu belirtti.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Il Sussidiari’da yer alan analizde, Meloni-Erdoğan-Dibeybe üçlüsünün göç, enerji ve güvenlik ekseninde derinleşen iş birliğine dikkat çekilerek zirve “eşi benzeri görülmemiş” olarak yorumlandı. Gazete, Türkiye’nin hem Akdeniz hem de diğer bölgelerde sözü dinlenir bir ülke hâline geldiğini vurguladı.

“Avrupa’yı göçten Türkiye koruyor” diye yazan Il Foglio gazetesi ise, Türkiye’nin Libya’daki askerî ve diplomatik gücü sayesinde yasa dışı göç rotalarını kontrol ettiğini, bu bile Roma’nın Ankara’nın ortağı olması için yeterli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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