Rumenlerden sarsıcı Bakü-Tiflis-Ceyhan iddiası: "Türkiye'den Avrupa'ya sevk edilen petrole operasyon!"

Rumenlerden sarsıcı Bakü-Tiflis-Ceyhan iddiası: "Türkiye'den Avrupa'ya sevk edilen petrole operasyon!"

Rumen yetkililer, Rusya'nın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla ilgili ortaya sarsıcı bir iddia attı. Rumenler, Türkiye'ye iletilen ve ardından tankerle Avrupa'ya sevk edilen Azerbaycan petrolünü kirletmek için "hibrit bir operasyon" gerçekleştirdiğinden şüpheleniyor. Rusya'nın petrole büyük miktarda konsantre klor karıştırdığı, bunun rafinerilere ciddi zararlar verebileceği ve Romanya'da akaryakıt krizine yol açabileceği iddia ediliyor.

Rumen yetkililer, Rusya'nın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla ilgili ortaya çarpıcı bir iddia attı.

Rumenler, Türkiye'ye iletilen ve ardından tankerle Avrupa'ya sevk edilen Azerbaycan petrolünü kirletmek için "hibrit bir operasyon" gerçekleştirdiğinden şüpheleniyor.  

ROMANYA'DA AKARYAKIT KRİZİ YAŞANABİLİR

Romanya merkezli G4Media gazetesinden edinilen bilgilere göre, Rusya'nın petrole büyük miktarda konsantre klor karıştırdığı, bunun rafinerilere ciddi zararlar verebileceği ve Romanya'da akaryakıt krizine yol açabileceği iddia ediliyor.

Rumenlerden sarsıcı Bakü-Tiflis-Ceyhan iddiası:

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTI NEDİR?

1.768 kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı, Azerbaycan’ın Bakü kenti yakınlarındaki Sangaçal Terminali’nden çıkan petrolü, Gürcistan üzerinden Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Terminali’ne ulaştırıyor. Hat boyunca Azerbaycan’da 443 km, Gürcistan’da 249 km, Türkiye’de ise 1.076 km yer alıyor.

Sovyetler Birliği döneminde petrol ve doğalgaz ihracatı büyük ölçüde Rusya üzerinden yapılırken, BTC hattı 1980’lerin sonunda Azerbaycan enerji kaynaklarının Rusya’ya bağımlı olmadan dünya pazarlarına açılması için alternatif bir güzergâh olarak gündeme geldi.

KAZAKİSTAN'DAN BORU HATTINDA PETROL ADIMI

Kazakistan'dan yola çıkan ilk parti Kaşagan petrolü, Bakü limanlarına ulaştı. Petrolün  Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden Akdeniz'e ulaşması planlanıyor

Kazakistan Cumhuriyeti'nin devlet petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGaz tarafından 27 Ocak 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre; 25 Ocak 2025 tarihinde Kazak tankeri "Taraz" ile Aktau limanından Bakü'ye doğru yola çıkan yaklaşık 6 bin tonluk ilk parti Kaşagan petrolü, Bakü Limanı'na ulaştı.

ATILAN ADIM TRANS-HAZAR ULUSLARARASI ULAŞTIRMA GÜZERGAHINI GELİŞTİRECEK

Hazar Denizi'nin Kazakistan'a ait kısmında yer alan denizüstü petrol sahası Kaşagan'dan çıkan petrol, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı sistemiyle Akdeniz'e taşınacak. Kazakistan ve Azerbaycan arasında atılan bu adımın, Trans-Hazar uluslararası ulaştırma güzergahını daha da geliştirmesine katkı sağlaması planlanıyor. 

