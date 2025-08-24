Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus savaş uçağı Ermenistan'da çite çarptı!

Rus savaş uçağı Ermenistan’da çite çarptı!

Rus savaş uçağı Ermenistan'da çite çarptı!
Ermenistan’ın başkentinde taşıma sırasında platformdan kayan bir Rus savaş uçağı, şehir merkezindeki bulvara çıktı. Metal direğe ve çitlere çarpan uçak nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan’da bu sabah saatlerinde olağanüstü bir olay yaşandı. Taşıma sırasında platformdan kayan bir Rus savaş uçağı, şehir merkezindeki bulvara çıkarak önce metal bir direğe, ardından çevre çitlerine çarptı.

Rus savaş uçağı Ermenistan’da çite çarptı! - 1. Resim

KAZADA CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Ermenistan merkezli haber portalı Shamshyan.com’un aktardığına göre olay, 24 Ağustos sabahı saat 02:15 sularında Arşakunyats Bulvarı üzerinde meydana geldi. Taşıma işlemi sırasında sert bağlantı elemanının arızalanması sonucu, savaş uçağı taşıma platformundan kayarak yoldan çıktı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Söz konusu sevkiyat sırasında, Rus savaş uçağına Ermenistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı devriye ekipleri ve Savunma Bakanlığı askeri polisleri eşlik ediyordu. Kazanın ardından Erivan’ın Erebuni Havalimanı çevresi ve Arşakunyats Bulvarı trafiğe kapatıldı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerinden çekilen fotoğraf ve videolar, Ermenistan basınında geniş yer buldu. Görüntülerde uçağın cadde üzerinde yana yatmış pozisyonda olduğu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülüyor.

