Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı
    Rusya, Estonya, Putin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rusya ve Estonya arasında ipler geriliyor. Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı. Kararın nedeni ise açıklanmadı.

    Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

    GEREKÇESİNİ AÇIKLAMADILAR

    Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.

    Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı

    Kaja Kallas

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    RusyaEstonyaPutin
    Haberler > Dünya > Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fransa'nın Gazze'den tahliyeleri sürüyor! Sayı 200'ü aştı - DünyaFransa'nın Gazze'den tahliyeleri sürüyor! Sayı 200'ü aştıAzerbaycan'dan Ermenistan'a 'intikam operasyonu' - DünyaAzerbaycan'dan Ermenistan'a 'intikam operasyonu'BAE'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı! Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı - DünyaBurj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldıİsveç’te su parkı alevlere teslim oldu - DünyaSu parkı alevlere teslim! Dumanlar gökyüzünü sardıBarselona'da metro istasyonunda en az 10 kadın saldırıya uğradı - DünyaBarselona'da en az 10 kadın saldırıya uğradıKolombiya çeteler için harekete geçti! Tüm cezaevlerinde 'acil durum' ilan edildi - DünyaKolombiya çeteler için harekete geçti! Tüm cezaevlerinde 'acil durum' ilan edildiAkıllı telefon istilasına karşı ilk resmi adım! - DünyaAkıllı telefon istilasına karşı ilk resmi adım!İsrail’den Refah’a şantaj bombardımanı - Dünyaİsrail’den Refah'a şantaj bombardımanıZaferin ardından Karabağ’a döndü, şehit kardeşinin naaşını arıyor - DünyaŞehit kardeşinin naaşını arıyorİsrail'in Refah katliamına tepkiler büyüyor - Dünyaİsrail'in Refah katliamına tepkiler büyüyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...