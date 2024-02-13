Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya ve Estonya arasında ipler geriliyor. Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı. Kararın nedeni ise açıklanmadı.
Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.
GEREKÇESİNİ AÇIKLAMADILAR
Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.
Kaja Kallas
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı