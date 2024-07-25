Rusya, Harkiv'de 100 paralı askeri öldürdü

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı müzakere adımları konuşulurken Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'de 100 yabancı paralı askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Çin'de yaptığı "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarına" yönelik açıklamasına başkent Moskova da "Mesajın kendisinin Rusya’nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir" ifadesiyle cevap vermişti.

Barış çubukları uzatılırken savaş da tüm hızıyla sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M balistik füze sistemi askeri birliğinin, Harkiv’deki sanayi bölgesinde bulunan Scorpion isimli inşaat şirketinin binasında yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktaya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Açıklamada, "Saldırı sonucu 40’ı yabancı eğitmen yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 151. Mekanize Tugayından yaklaşık 60 asker öldürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Temmuz’da Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Batılı ülkelerden gelen yaklaşık 50 askeri eğitmeni İskender-M balistik füzesi ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.