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Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı müzakere adımı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ukrayna ve Rusya&#039;dan karşılıklı müzakere adımı
Ukrayna, Rusya, Barış, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın olumlu müzakere açıklaması sonrası Rusya kanadından da adım atıldı. Kremlin, mesajın Rusya'nın yaklaşımıyla uyumlu olduğunu söyledi. 

Ukrayna ile Rusya arasında 2 yıldır süren kanlı savaşta karşılıklı adımlar zaman zaman atılsa da barış ortamı henüz sağlanamadı. Son olarak Rusya, hava kuvvetlerine bağlı bir SU-34 savaş uçağının FAB 500 kullanarak Ukrayna unsurlarının etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Öte yandan karşılıklı barış adımları da atılmaya devam ediyor. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın bugün Çin'de yaptığı "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarına" yönelik açıklamasını başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirdi.

Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı müzakere adımı - 1. Resim

"MÜZAKERE SÜRECİNİ HER ZAMAN KORUDUK"

Rusya’nın müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Peskov, "Rusya müzakere sürecine açıklığını her zaman korudu ve burada henüz bilmediğimiz ayrıntılar önemli. Bu nedenle daha fazla açıklama bekleyeceğiz" diye konuştu.

Peskov, "Mesajın kendisinin Rusya’nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir" ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı müzakere adımı - 2. Resim

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini söylemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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