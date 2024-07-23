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Rusya, Ukrayna'nın Kafkas limanında feribota İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya, Ukrayna&#039;nın Kafkas limanında feribota İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşında füze ve İHA saldırıları karşılıklı olarak devam ediyor. Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kafkas limanındaki bir feribota İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rusya’nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Kafkas limanındaki bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

"KAFKAS LİMANINDAKİ FERİBOTA İHA SALDIRISI"

Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Krasnodar bölgesi topraklarına terör saldırısı düzenlediğini belirterek, "Ukrayna ordusu Kafkas limanında bu sabah bir feribota İHA saldırısı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını belirten Kondratyev, saldırı sonucunda mürettebat ve liman çalışanlarından ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

TASS haber ajansının, Rusya Acil Durum Bakanlığının yerel yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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