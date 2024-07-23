Rusya, Ukrayna'nın Kafkas limanında feribota İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 12:59 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşında füze ve İHA saldırıları karşılıklı olarak devam ediyor. Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kafkas limanındaki bir feribota İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.