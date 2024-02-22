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    • Haberler > Dünya > Rusya, İsrail'i engelledi! Suriye'ye giden füzeler havada yok edildi

    Rusya, İsrail'i engelledi! Suriye'ye giden füzeler havada yok edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rusya, İsrail&#039;i engelledi! Suriye&#039;ye giden füzeler havada yok edildi
    Rusya, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısını engellediğini duyurdu. Yapılan açıklamada 10 güdümlü ve 3 seyir füzesinin düşürüldüğü yer aldı.

    Rusya Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısını engellediğini duyurdu. 

    "İSRAİL'İN FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜK"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye’de konuşlu olan Rus uçaksavar füze sistemlerinin İsrail hava kuvvetleri tarafından fırlatılan 10 güdümlü füze ve 3 seyir füzesini düşürdüğü yer aldı. 

    Rusya, İsrail'i engelledi! Suriye'ye giden füzeler havada yok edildi - 1. Resim

    Suriye’deki kimi gruplarla İsrail arasında artan çekişmelerden dolayı Rusya, İsrail sınırına yakın olan bölgede (Golan Tepeleri yakınında) yeni bir gözlem noktası kurdu. Rusya, İsrail’in faaliyetlerini buradan yakın takibe alıp engelliyor.

    10 GÖZLEM NOKTASI KURULDU

    Bölgede artan gerilim sebebiyle Rus güçleri, sene başından bu yana Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki sınır hattı boyunca 10 gözlem noktası kurdu.

    Rusya, İsrail'i engelledi! Suriye'ye giden füzeler havada yok edildi - 2. Resim

    İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

    İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Beşşar Esed rejimi geçtiğimiz günlerde İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Suriye'deki haber ajansı SANA konu ile ilgili, "Hava savunma sistemlerimiz Lübnan tarafından gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda birkaç sivil öldü. Maddi hasarla birlikte yaralananlar da var." bilgisini paylaştmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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