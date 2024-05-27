Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da acil durum hazırlığı tedirginliğe neden oldu

Rusya'da acil durum hazırlığı tedirginliğe neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;da acil durum hazırlığı tedirginliğe neden oldu
Rusya, Tarım Bakanı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, ülkede etkili olan soğuk havanın getirdiği donlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'da mahsulleri etkileyen donlar nedeniyle acil durum ilan edilmesi planlanıyor.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, mahsulleri etkileyen donlar nedeniyle ülke çapında acil durum ilan etmeyi planladıklarını söyledi. Çeşitli temasları kapsamında Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te bulunan Lut, burada Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında sıcaklıkların önemli oranda düştüğünü ve bunun da mahsulleri etkilediğini dile getiren Lut, "Şimdi federal bir acil durum ilan etmeyi planlıyoruz ve hükümetin zarar gören mahsulleri telafi etmesini isteyeceğiz." dedi.

Donların özellikle meyve ağaçlarını etkilediğine işaret eden Lut, “Özellikle de elma ağaçları etkileniyor. Eğer güney bölgelerden daha fazla elma tedarik edemezsek ithal edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın özellikle merkezi bölgelerinde mevsim normallerinin altında soğuk hava gözlemlenirken, Rusya Tarım Bakanlığına göre donlar nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsuller zarar gördü. Daha önce ülkenin Saratov, Voronej, Lipetsk, Tambov, Volgograd, Rostov, Penza ve Orel bölgelerinde don nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Milyonlarca çocuk tehlike altında! 302 milyon çocuk çevrimiçi cinsel istismar mağduru olduHastaneye yatırılacak mı? Adli Tıp'tan Dilan Polat raporu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Norveçli bakandan 'Filistin' açıklaması: Tanımak için en doğru zaman - DünyaNorveçli bakandan 'Filistin' açıklaması: En doğru zaman...Refah vahşetinin ardından İsrail ile Mısır arasında çatışma çıktı - DünyaRefah saldırısının ardından korkutan gerilim!Başıboş köpek sorunu Batı’nın diline dolandı! 'Kuduz' uyarısı imajı zedeledi - DünyaTürkiye en riskli ülkeler arasında!Hindistan'da motosikletli soygun! Hızlı ve Öfkeli filmini aratmayan sahne - DünyaHızlı ve Öfkeli'yi aratmayan soygun! Giden kamyona tırmandı4 köyün Azerbaycan’a teslim edilmesi hazmedilemedi, Ermenistan sokakları doldu taştı! "Paşinyan istifa" - Dünya4 köy hazımsızlığı! Sokaklar yangın yeriAvustralya'da kuş gibi alarmı: 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek - DünyaAvustralya'da kuş gibi alarmı: 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...