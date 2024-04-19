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Rusya'da bombardıman uçağı düştü! 3 pilot kurtuldu, biri kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya&#039;da bombardıman uçağı düştü! 3 pilot kurtuldu, biri kayıp

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya savunma bakanlığından aktarılan bilgiye göre Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı güney Stavropol bölgesine düştü. Uçakta bulunan 4 pilottan üçü kurtulurken birinin kayıp olduğu öğrenildi.

Interfax haber ajansının Rusya savunma bakanlığından aktardığına göre, Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı Cuma sabahı Rusya'nın güney Stavropol bölgesine düştü.

3 PİLOT KURTULDU, BİRİ KAYIP

Bakanlık, bombardıman uçağındaki dört pilotunun uçaktan atladığını, üç pilotun kurtarıldığını, dördüncü pilotun aranmasının ise devam ettiğini açıkladı.

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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