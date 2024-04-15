Rusya'da sel felaketi: 15 binden fazla ev sular altında kaldı

Rusya'da seller nedeniyle su altında kalan ev sayısı 15 binin üzerine çıktı. Sel tehlikesi nedeniyle acil durumun ilan edildiği Tümen bölgesinde su seviyesinin 10 metreye ulaşması bekleniyor.

Rus haber ajansına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine göre, ülkenin 33 bölgesindeki 193 yerleşim birimi nehirlerdeki su taşkınlarından etkilendi.

Sular altında kalan ev sayısı 15 bin 641'e çıkarken, bahçe sayısı 4 bin 13 oldu.

Rusya'daki Kurgan Belediyesinden yapılan açıklamada, suyun kente doğru ilerlediği belirtilerek, vatandaşlara tahliye çağrısında bulunuldu.

Sel tehlikesi nedeniyle acil durumun ilan edildiği Tümen bölgesinin 8 yerleşim biriminde tahliyelerin başlatıldığı bildirildi.

Tümen Bölge Valisi Aleksandr Moor, İşim Nehri'nde su seviyesinin 10 metreye ulaşabileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.

Sel tehlikesi nedeniyle Kurgan ve Tümen bölgelerinde 8 Nisan'da acil durum ilan edilerek, bazı yerlerde geçici konaklama merkezleri oluşturulmuş ve tahliyeler başlatılmıştı.