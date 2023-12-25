25 Aralık 2023 20:28 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 20:35

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler sokaklara indi, ortalığı aleve verdi. Belgrad Belediye Meclis binasına zorla girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yabancılar dahil üçüncü bir gücün Sırbistan'da düzensizliği kışkırtma girişiminde bulunduğunu söyledi.

SIRBİSTAN'A MÜDAHALE ETMEDİK, ETMEYİZ

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçimlerin sonuçlarına karşı düzenlenen gösterilere işaret eden Peskov, "Olanlar, Sırbistan'ın meselesidir. Ülkede gerekli tüm tedbirleri alabileceğine inandığımız meşru yönetim var. Hiç kimsenin, özellikle de müttefikimiz ve ortağımız olan Sırbistan'ın iç işlerine müdahale etmedik ve müdahale etmeyi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı. Peskov, Sırbistan ile ilişkilere değer verdiklerini ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişme imkanına sahip olduğunu söyledi. Ülkedeki seçimlerde "ihlaller olmadığına" dair açıklamaların yapıldığına dikkati çeken Peskov, "(Yabancı güçler dahil) Üçüncü bir gücün Belgrad'da düzensizliği kışkırtma girişimlerini görüyoruz. Sırbistan yönetiminin yasal düzeni sağlayacağından şüphemiz yok." diye konuştu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg kentinde yapılacak Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme ihtimaliyle ilgili soruya "Böyle bir imkana sahipler." yanıtını verdi.