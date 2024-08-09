Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'dan süpermarkete saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

Rusya'dan süpermarkete saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan süpermarkete saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete, Rus ordusunca düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete düzenlenen saldırının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy:

SALDIRI SONRASI BÜYÜK YANGIN

Saldırı sonucu yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çıkan yangınının söndürüldüğünü aktaran Klimenko, süpermarketin dışında şehirdeki bazı binaların da hasar gördüğünü kaydetti.

Klimenko, son bilgilere göre, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralıların sayısının 35'e çıktığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'a geldi

ZELENSKİY'DEN SERT MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak." ifadesine yer vermiş ve dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin ise Rus ordusunun, Konstantinivka'ya topçu sistemleriyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD’li rapçi Travis Scott gözaltına alındı, nedeni ortaya çıktıLiseli kızlar sokak ortasında saç baş kavga etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hizbullah, Katyuşa roketleri kullandı! İsrail'in askeri noktaları böyle vuruldu - DünyaHizbullah, Katyuşa roketleri kullandı! İsrail'in askeri noktaları böyle vurulduİran'da uçak düştü! Ölü ve yaralı var - Dünyaİran'da uçak düştü! Ölü ve yaralı varFilistinli mahkumu istismar eden İsrail askerinden televizyonda skandal savunma - Dünyaİstismarcı İsrail askeri maskesiyle ekranlarda!İntikam için geri sayımda olan İran'dan füze hamlesi - Dünyaİntikam için geri sayımda olan İran'dan füze hamlesiGazze'de son durum... İsrail ordusu duyurdu! Han Yunus'a kara saldırısı başlatıldı - DünyaKara saldırısı başlatıldı!Gençler en öndeydi! Japonya'da atom bombası felaketinin 79'uncu yılı Nagazaki'de anıldı - DünyaJapon gençler en öndeydi! Felaketin 79'uncu yılı anıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...