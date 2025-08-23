Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya’ya ağır darbe! Çok sayıda asker öldü, milyon dolarlık araçlar imha edildi

Kaynak: Dış Haberler
Ukrayna istihbaratı, işgal altındaki Luhansk’ta Rus ordusuna adeta kabusu yaşattı. Konut binasının avlusuna düzenlenen nokta atışı operasyonla, 2022’de Bucha’da sivilleri katlettiği öne sürülen Rus birliği tamamen imha edildi. Altı Rus askerinin hedef alındığı saldırıda, milyon dolar değerindeki silah yüklü araçlar da yerle bir edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (HUR), 22 Ağustos’ta Luhansk bölgesindeki Kalynove yerleşiminde düzenlenen operasyonda bir Rus mobil hava savunma biriminin tamamen yok edildiğini duyurdu.

HUR, saldırının, işgal altındaki bölgede yer alan bir konut binasının avlusunda gerçekleştiğini bildirdi. Patlamada, altı Rus askerinin bulunduğu alan hedef alındı. Saldırı sonucunda, makineli tüfekle donatılmış iki kamyonet ile mühimmat taşıyan bir UAZ aracı da imha edildi.

BUCHA KATLİAMINA KARIŞAN BİRLİK HEDEF ALINDI

İstihbarat kaynaklarına göre imha edilen birlik, 2022 yılında Kiev’in Bucha kasabasında Rus ordusunun gerçekleştirdiği katliamlarda aktif rol almıştı. HUR, bu birliğin daha önce Ukrayna halkına karşı ciddi savaş suçlarına karıştığını duyurmuştu.

"Ukrayna’ya karşı işlenen savaş suçlarının sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini" vurgulayan Ukrayna istihbaratı, saldırının bu doğrultuda gerçekleştirildiğini iletildi.

RUS ASKERLERİNE AĞIR DARBE

Saldırıda üç Rus askeri öldü, ikisi ağır yaralandı. Hayatta kalan askerlerden biri, durumunun kritik olduğunu belirtti. Olay sırasında Rus askerlerinin, bölgedeki bir askeri onarım üssünü korumakla görevli oldukları açıklandı.

UKRAYNA DAHA ÖNCE DE 330 RUS ASKERİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bu saldırı, Ukrayna istihbaratının son dönemde gerçekleştirdiği büyük çaplı ikinci operasyon olarak dikkat çekti. 5 Ağustos’ta Sumy yakınlarında gerçekleştirilen başka bir operasyonda “Timur” birimi, 330’dan fazla Rus askerini etkisiz hale getirmiş, 550’den fazla askerin de yaralanmasına yol açmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

