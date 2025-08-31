S-400 ve GLONASS sistemi vuruldu! Ukrayna’dan Kırım’da akılalmaz saldırı
Ukrayna istihbarat birimleri, işgal altındaki Kırım’da Rusya’ya ait en kritik hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldı. Termal drone görüntüleriyle kaydedilen operasyonda S-400 radarları, GLONASS tesisi ve stratejik radar kompleksleri imha edildi.
Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (HUR), işgal altındaki Kırım yarımadasında Rus ordusuna ait kritik hava savunma ve radar sistemlerinin başarıyla hedef alındığını duyurdu.
Termal drone görüntülerine dayanan açıklamada, operasyonun HUR’a bağlı özel “Ghost” birimi tarafından gece saatlerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
GLONASS RADAR KUBBESİ VE S-400 SİSTEMİ HEDEF ALINDI
Operasyon kapsamında, Rusya’ya ait stratejik savunma sistemlerinin bulunduğu birden fazla tesisin ağır hasar aldığı bildirildi. Hedef alınan ve imha edilen unsurlar arasında şu sistemler yer aldı:
Utyos-T radar kompleksi,
RT-70 radyo teleskopu,
GLONASS sistemi tesisi (koruyucu kubbe altında),
MR-10M1 “Mys M1” radarı,
S-400 hava savunma sistemine entegre 96L6-AP radarı.
Ukrayna istihbaratı, operasyonların Kırım’da Rus hava savunma sistemini sistemli biçimde devre dışı bırakmayı hedefleyen uzun vadeli bir planın parçası olduğunu açıkladı.
SUMY'DE 330 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna istihbaratının son haftalardaki diğer saldırıları da dikkat çekiyor. Sumy bölgesinde HUR’a bağlı “Timur” birimi tarafından yürütülen büyük çaplı baskında, 330’dan fazla Rus askeri öldürüldü, 550’den fazlası ise yaralandı.
Saldırılar, ikmal yollarının kesilmesi, FPV drone’larla nokta atışı operasyonlar ve yakın mesafeli çatışmalarla desteklendi. Coğrafi konumlandırılmış görüntüler ve açık kaynak istihbaratına göre operasyon Oleksiivka yakınlarında gerçekleşti.