Sahte dişçi skandalı! Yapıştırıcıyla sahte kaplama yaptı: Yüzlerce hasta kabusu yaşadı

ABD’de başta Florida olmak üzere çeşitli eyaletlerde lisanssız diş doktorluğu yapan Emely Martinez, birçok hastayı mağdur etmesi üzerine tutuklandı. Hastaların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

SÜPER YAPIŞTIRICI KULLANARAK YAPIŞTIRMIŞ

İncelemeler sonucunda kadının kendisini kaplama teknisyeni olarak tanıttıktan sonra süper yapıştırıcı kullanarak sahte porselen kaplamalar yaptığı ortaya çıktı. Sahte tedavi sonucunda enfeksiyon kapan hastaların kalıcı diş kayıpları yaşadığı belirtildi.

BEŞ İLA YEDİ YILLIK KULLANIM ÖMRÜ VADETTİ

Normal şartlarda, gerçek kaplamaların diş başına maliyetinin bin dolardan (yaklaşık 41 bin TL) fazla olabileceğini söyleyen yetkililer, Martinez'in tüm ağız için yaklaşık 3 bin dolar (yaklaşık 123 bin TL) talep ettiği ve beş ila yedi yıllık bir kullanım ömrü vadettiğini belirtti.

İSMİNİ DEĞİŞTİREREK FARKLI İŞLETMELER KURMUŞ

Fox News’e konuşan yetkililer, Martinez’in sadece yetişkinleri değil, aynı zamanda çocukları da tedavi ettiğini bildirdi. Öte yandan yetkililer, kadının dolandırıcılığı gizlemek için ismini değiştirmiş ve ek işletmeler kurmuş olabileceğini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken Martinez, ruhsatsız diş hekimliği ve sahtecilik suçlarından tutuklandı.