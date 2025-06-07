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Saldırı hazırlığındaydılar! Mali Ordusu duyurdu, hepsi birden öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Saldırı hazırlığındaydılar! Mali Ordusu duyurdu, hepsi birden öldürüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mali ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Gao vilayetinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 41 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso ve Nijer sınırına yakın Gao vilayetinin Tessit kasabasında planlanan terör saldırısının engellendiği bildirildi.

41 TERÖRİST ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Açıklamada, operasyonda 41 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralandığı kaydedildi.

"KORKAKÇA VE BARBARCA" 

"Ülkemize barış ve huzuru getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır." ifadeleri kullanılan açıklamada, ayrıca son haftalarda terör örgütlerinin "korkakça ve barbarca" saldırılarında yeniden artış yaşandığı kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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