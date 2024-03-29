İsrail'de Savaş Kabinesi'nde Netanyahu karşıtı sesler yükseldi. Kabine üyelerinden Gantz ve Eisenkot, müzakereler için Doha'da olan Mossad Başkanı'nın yetkilerinin genişletilmesini istedi. Netanyahu'nun talebi reddetmesi üzerine toplantıda şiddetli bir tartışma yaşandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulmünde can kaybı 33 bine yaklaştı. Müzakere çalışmaları sürerken İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı sesler yükselmeye devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre dün yapılan toplantıda bir tarafta Netanyahu diğer yanda Benny Gantz ve Gadi Eisenkot olmak üzere sert bir tartışma çıktı.

Haberde, kabine toplantısı sırasındaMossad Başkanı David Barnea'nın Hamas ile esir takası konusunda anlaşma yapılması için müzakerelerde görevli heyetin yetkilerinin genişletilmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

Barnea'nın önerisinin Netanyahu tarafından reddedilmesi üzerine Gantz ve Eisenkot'un buna karşı çıktığı ve aralarında şiddetli bir tartışma yaşandığı ifade edildi.

MÜZAKERE TEPKİSİ

Gantz ve Eisenkot'un, "Bu müzakereler çok uzun süredir devam ediyor ve şimdi bitirmemiz gerekli. Eğer aktif bir çaba gösterseydik görüşmelerin ortasında olabilirdik, görüşmeler ilerlemedi çünkü sorumluluk alamadık" dediği kaydedildi.

Netanyahu ise "Zorlu müzakereler yürütüyoruz. Bu iş karmaşık. Hamas anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor. Düşmana zayıflık belirtisi gösteremeyiz." ifadelerini kullanarak anlaşmaya yönelik öneriyi reddetti.

NE OLMUŞTU?

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.