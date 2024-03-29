Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > İsrail'de Savaş Kabinesi'nde Netanyahu karşıtı sesler yükseldi

İsrail'de Savaş Kabinesi'nde Netanyahu karşıtı sesler yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;de Savaş Kabinesi&#039;nde Netanyahu karşıtı sesler yükseldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de Savaş Kabinesi'nde Netanyahu karşıtı sesler yükseldi. Kabine üyelerinden Gantz ve Eisenkot, müzakereler için Doha'da olan Mossad Başkanı'nın yetkilerinin genişletilmesini istedi. Netanyahu'nun talebi reddetmesi üzerine toplantıda şiddetli bir tartışma yaşandı. 

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulmünde can kaybı 33 bine yaklaştı. Müzakere çalışmaları sürerken İsrail'de  Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı sesler yükselmeye devam ediyor. 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre dün yapılan toplantıda bir tarafta Netanyahu diğer yanda Benny Gantz ve Gadi Eisenkot olmak üzere sert bir tartışma çıktı.

Haberde, kabine toplantısı sırasındaMossad Başkanı David Barnea'nın Hamas ile esir takası konusunda anlaşma yapılması için müzakerelerde görevli heyetin yetkilerinin genişletilmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

Barnea'nın önerisinin Netanyahu tarafından reddedilmesi üzerine Gantz ve Eisenkot'un buna karşı çıktığı ve aralarında şiddetli bir tartışma yaşandığı ifade edildi.

MÜZAKERE TEPKİSİ

Gantz ve Eisenkot'un, "Bu müzakereler çok uzun süredir devam ediyor ve şimdi bitirmemiz gerekli. Eğer aktif bir çaba gösterseydik görüşmelerin ortasında olabilirdik, görüşmeler ilerlemedi çünkü sorumluluk alamadık" dediği kaydedildi.

Netanyahu ise "Zorlu müzakereler yürütüyoruz. Bu iş karmaşık. Hamas anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor. Düşmana zayıflık belirtisi gösteremeyiz." ifadelerini kullanarak anlaşmaya yönelik öneriyi reddetti.

NE OLMUŞTU?

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahilde ayağına takıldı! 1.8 milyon yaşında bir fosil - DünyaSahilde ayağına takıldı! 1.8 milyon yaşında bir fosilYapışık ikizlerden Abby evlendi: Düğün dansı ortaya çıktı - DünyaYapışık ikizlerden Abby evlendi!X'te ücretli abonelikler ücretsiz kullanılabilecek! Elon Musk şartını açıkladı - DünyaX'te ücretli özellikler kalkıyor! Musk şartını duyurduİsrail'i aklamak isteyen gazeteci sert kayaya çarptı! BM Raportöründen tokat gibi cevap - Dünyaİsrail'i aklamak isteyen gazeteci sert kayaya çarptıGüney Kore'de zincirleme facia: 13 araç birbirine girdi - DünyaGüney Kore'de zincirleme facia: 13 araç birbirine girdiYunanistan'da şiddetli deprem! 4.3 ve 5.7 ile sallandılar - DünyaYunanistan'da art arda şiddetli depremlerGazze'de son durum... Can kaybı 33 bine yaklaştı - DünyaGazze'de can kaybı 33 bine yaklaştıJaponya'da 'beni-koji' alarmı! Şüpheli ölümlerin sayısı 5'e yükseldi - DünyaJaponya'da 'beni-koji' alarmı! Can kaybı 5'e yükseldiİsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor! 13 Filistinli öldü, onlarca yaralı var - Dünyaİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli öldüDört Türk hayatını kaybetmişti! İkinci Solingen saldırısı aydınlatılmalı - Dünyaİkinci Solingen saldırısı aydınlatılmalı
Sonraki Haber Yükleniyor...