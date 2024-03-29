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İsrail ordusu Halep'i vurdu: 38 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail gece saatlerinde Suriye’nin Halep kentinin kırsalını vurdu. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

İsrail’in Suriye’nin Halep kentinin kırsalına gerçekleştirdiği saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ve bazı silahlı grupların saat 01.45 sıralarında Halep kırsalındaki farklı noktaları hedef aldığı duyuruldu. Saldırı sonucu çok sayıda asker ve sivilin öldüğü, kamu binalarında ve özel mülklerde hasar meydana geldiği belirtildi.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, İsrail’in Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir silah deposunu vurduğu, şiddetli patlama meydana geldiği ve en az 36 Suriye askerinin öldüğü aktarıldı. Bölgede Hizbullah’a ait silah depolarının da bulunduğu ifade edildi.

Reuters haber ajansının iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise İsrail ordusu ve bazı silahlı gruplar tarafından Halep’e gerçekleştirilen saldırılarda 5’i Hizbullah mensubu, 33’ü sivil ve asker olmak üzere en az 38 kişinin öldüğü ifade edildi. İsrail ordusu ise henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

İSRAİL SURİYE'DEKİ SİLAHLI GRUPLARA SIK SIK SALDIRIYOR 

İsrail, Suriye’nin doğu, güney ve kuzeybatısı ile başkent Şam çevresindeki alanlarda Hizbullah da dahil olmak üzere İran bağlantılı gruplara ait noktalara sık sık saldırılar düzenliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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