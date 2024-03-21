Savaşın konuşulduğu dönemde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan manidar pozlar!

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 10:50 - Güncelleme: 21 Mart 2024 12:49 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rusya'ya karşı koymak için asker yollama açıklamalarıyla gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un boks eldivenli ve pazulu pozları dikkat çekti. Savaşın konuşulduğu dönemde bu pozların yayımlanması manidar bulundu.