Savaşın konuşulduğu dönemde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan manidar pozlar!
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rusya'ya karşı koymak için asker yollama açıklamalarıyla gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un boks eldivenli ve pazulu pozları dikkat çekti. Savaşın konuşulduğu dönemde bu pozların yayımlanması manidar bulundu.
Ukrayna'da Rusya’ya karşı koymak için Batı’nın asker yollamayı düşünebileceğine dair açıklamalarıyla son dönemde gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un boks yaparken çekilmiş görüntüleri yayımlandı.
Macron’un fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière, Instagram’da devlet başkanının iki fotoğrafını paylaştı. Boks ile ilgilendiği bilinen Macron'un boks eldivenleri ve pazularının ön plana çıktığı fotoğraflar tam da savaşın konuşulduğu bir dönemde manidar bulundu.