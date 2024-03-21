Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Savaşın konuşulduğu dönemde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan manidar pozlar!

Savaşın konuşulduğu dönemde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan manidar pozlar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Savaşın konuşulduğu dönemde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron&#039;dan manidar pozlar!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'ya karşı koymak için asker yollama açıklamalarıyla gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un boks eldivenli ve pazulu pozları dikkat çekti. Savaşın konuşulduğu dönemde bu pozların yayımlanması manidar bulundu.

Ukrayna'da Rusya’ya karşı koymak için Batı’nın asker yollamayı düşünebileceğine dair açıklamalarıyla son dönemde gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un boks yaparken çekilmiş görüntüleri yayımlandı.

Savaşın konuşulduğu dönemde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan manidar pozlar! - 1. Resim

Macron’un fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière, Instagram’da devlet başkanının iki fotoğrafını paylaştı. Boks ile ilgilendiği bilinen Macron'un boks eldivenleri ve pazularının ön plana çıktığı fotoğraflar tam da savaşın konuşulduğu bir dönemde manidar bulundu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalya Başbakanı Meloni, milletvekilinin sözleri sonrası şekilden şekle girdi - DünyaMeloni'nin zor anları! Meclis'te şekilden şekle girdiGazze'de can kaybı sayısı 32 bine dayandı - DünyaGazze'de can kaybı sayısı 32 bine dayandıUyarılara kulak asmıyor! Netanyahu'dan 'saldırılara devam' mesajı - DünyaNetanyahu'dan 'saldırılara devam' mesajıRusya sabaha karşı Kiev'i vurdu! Saldırı alarmı 3 saat sürdü, yaralılar var - DünyaRusya, Ukrayna'yı kalbinden vurduGazze'de insani felaket! Netanyahu'dan 'saldırılara devam' mesajı - DünyaNetanyahu'dan 'saldırılara devam' mesajıJaponya'da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandı - DünyaJaponya'da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandıHapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü! - DünyaHapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü!Kanada, İsrail için kararını verdi: 8 Ocak'tan bu yana silah satmadık - DünyaKanada: İsrail'e 8 Ocak'tan bu yana silah satmadıkGazze'de iftar saati Şifa hastanesi vuruldu! İsrail'den akıl almaz savunma - Dünyaİsrail'den akıl almaz savunmaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecek - DünyaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...