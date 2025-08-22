Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Schindler’in Listesi sahneleri gerçek oldu! Oscar’lı oyuncu Bardem İsrail’i Nazi subayına benzetti

Schindler’in Listesi sahneleri gerçek oldu! Oscar’lı oyuncu Bardem İsrail’i Nazi subayına benzetti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Schindler’in Listesi sahneleri gerçek oldu! Oscar’lı oyuncu Bardem İsrail’i Nazi subayına benzetti
İsrail, Filistin, Nazi, Terör, Zulüm, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, bir İsrail keskin nişancısının Filistinli sivili vurduğu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak, sahneyi Schindler’in Listesi filmindeki Nazi subayı Amon Göth’ün infaz sahneleriyle kıyasladı.

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail ordusunu Filistinlilere karşı Nazi yöntemlerini uygulamakla suçladı.

 Bardem, sosyal medya platformu Instagram’da yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu Nazilerdir" ifadesine yer verdi.

İsrail keskin nişancısının bir Filistinliyi eğlence için vurduğu anları paylaşan Bardem, sahneyi Schindler’in Listesi’ndeki Nazi subayı Amon Goth’un infaz sahneleriyle kıyasladı.

Açıklamasında “Bugün, aynı terör ve insanlık dışı muamele mantığı, İsrail ordusu tarafından Filistin halkına karşı uygulanıyor” diyen Bardem, zulmün cezasız kalmasına dikkat çekti.

Javier Bardem daha önce de İsrail'in Gazze’deki saldırılarına sert şekilde tepki göstermişti. 

İsrail hükümetini, Gazze’de “insanlığa karşı suçlar” işlemekle suçlamış ve uluslararası toplumu sorumluları yargılamaya çağırmıştı.

Schindler’in Listesi sahneleri gerçek oldu! Oscar’lı oyuncu Bardem İsrail’i Nazi subayına benzetti - 1. Resim

HOLLYWOOD'DAN GAZZE'YE DESTEK: BARDEM YALNIZ DEĞİL

Bardem, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını soykırım olarak nitelendiren tek ünlü değil. Mayıs ayında, aralarında Richard Gere, Susan Sarandon, Mark Ruffalo ve Andrew Garfield gibi isimlerin de yer aldığı 380'den fazla Hollywood sanatçısı, açık mektup imzalayarak Gazze’deki saldırıları kınadı ve ateşkes çağrısı yaptı.

Schindler’in Listesi sahneleri gerçek oldu! Oscar’lı oyuncu Bardem İsrail’i Nazi subayına benzetti - 2. Resim

MADONNA VE SALAH GAZZE İÇİN SESİNİ YÜKSELTTİ

Ünlü pop ikonu Madonna, Papa XIV. Leo’ya seslenerek "Gazze’yi ziyaret et, çok geç olmadan" çağrısında bulundu.

Liverpool futbolcusu Mohamed Salah ise, "Filistinli Pele" lakaplı futbolcu Suleiman Al-Obeid'in ölümüne sessiz kalan UEFA’yı eleştirdi. Salah, daha önce de acil ateşkes ve insani yardım erişimi çağrısı yapmıştı.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 62.100’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Dış Haberler

Valilik talimat vermişti! Sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladıKarabağlar'da sular ne zaman kesilecek? 22 Ağustos İZSU planlı kesinti listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Litvanya hava sahasını kapattı! 1 Ekim’e kadar uçuşlar yasak - DünyaAvrupa ülkesi hava sahasını kapattı!Turkiyegazetesi.com.tr yazdı! Miçotakis telefonlara sarıldı: Ankara’nın haritası 3 kat büyük! - DünyaMiçotakis telefonlara sarıldıAvustralya'da hastane tuvaletlerinde gizli kamera skandalı! 500'e yakın kadın meslektaşını kayda almış - DünyaSkandal patlak verdi! Tuvalette gizli kamera...Saniyeler içinde çöktü! Dünyanın en büyük köprülerinden biri yerle bir oldu: İşçiler nehre savruldu, 4'den fazla kayıp var - DünyaSaniyeler içinde çöktü! Araçlar devrildiBM Gazze’de resmen kıtlık ilan etti! Her 10 bin kişiden ikisi açlıktan ölüyor - DünyaBM Gazze’de resmen kıtlık ilan ettiRusya, Doğu Denizi’nde füze fırlattı! - DünyaRusya, Doğu Denizi’nde füze fırlattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...