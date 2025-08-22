Schindler’in Listesi sahneleri gerçek oldu! Oscar’lı oyuncu Bardem İsrail’i Nazi subayına benzetti

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail ordusunu Filistinlilere karşı Nazi yöntemlerini uygulamakla suçladı.

Bardem, sosyal medya platformu Instagram’da yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu Nazilerdir" ifadesine yer verdi.

İsrail keskin nişancısının bir Filistinliyi eğlence için vurduğu anları paylaşan Bardem, sahneyi Schindler’in Listesi’ndeki Nazi subayı Amon Goth’un infaz sahneleriyle kıyasladı.

Açıklamasında “Bugün, aynı terör ve insanlık dışı muamele mantığı, İsrail ordusu tarafından Filistin halkına karşı uygulanıyor” diyen Bardem, zulmün cezasız kalmasına dikkat çekti.

Javier Bardem daha önce de İsrail'in Gazze’deki saldırılarına sert şekilde tepki göstermişti.

İsrail hükümetini, Gazze’de “insanlığa karşı suçlar” işlemekle suçlamış ve uluslararası toplumu sorumluları yargılamaya çağırmıştı.

HOLLYWOOD'DAN GAZZE'YE DESTEK: BARDEM YALNIZ DEĞİL

Bardem, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını soykırım olarak nitelendiren tek ünlü değil. Mayıs ayında, aralarında Richard Gere, Susan Sarandon, Mark Ruffalo ve Andrew Garfield gibi isimlerin de yer aldığı 380'den fazla Hollywood sanatçısı, açık mektup imzalayarak Gazze’deki saldırıları kınadı ve ateşkes çağrısı yaptı.

MADONNA VE SALAH GAZZE İÇİN SESİNİ YÜKSELTTİ

Ünlü pop ikonu Madonna, Papa XIV. Leo’ya seslenerek "Gazze’yi ziyaret et, çok geç olmadan" çağrısında bulundu.

Liverpool futbolcusu Mohamed Salah ise, "Filistinli Pele" lakaplı futbolcu Suleiman Al-Obeid'in ölümüne sessiz kalan UEFA’yı eleştirdi. Salah, daha önce de acil ateşkes ve insani yardım erişimi çağrısı yapmıştı.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 62.100’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.