BM Gazze’de resmen kıtlık ilan etti! Her 10 bin kişiden ikisi açlıktan ölüyor
Açlık krizinin giderek derinleştiği Gazze’de, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmen kıtlık ilan edildi. BM’ye bağlı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde yarım milyona yakın kişi felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya.
Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'de ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi.
IPC’nin yayınladığı son raporda, bölgede yaşanan insani felaketin "resmi kıtlık" tanımına uyan seviyeye ulaştığı belirtildi.
500 BİN KİŞİ 'FELAKET' DÜZEYDE
BM tarafından yapılan açıklamada, yarım milyona yakın kişinin "felaket" seviyesinde gıda yoksunluğu çektiği, halkın büyük bölümünün temel beslenme ihtiyacını karşılayamadığı öne çıkarıldı.
Kıtlık ilanına dair üç temel koşulun da Gazze'de eş zamanlı olarak gerçekleştiği kaydedildi
Hanelerin en az yüzde 20’sinde aşırı gıda sıkıntısı
Çocukların en az yüzde 30’unda akut yetersiz beslenme
Her 10 bin kişiden en az ikisinin açlık ya da besin yetersizliğine bağlı hastalıklardan ölmesi
KITLIK NEDİR, NE ZAMAN İLAN EDİLİR?
Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insani kuruluşlar tarafından kullanılan ölçütlere göre, kıtlık, halkın büyük bölümünün akut yetersiz beslenme, şiddetli gıda kıtlığı ya da ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı durumları tanımlar.
Kıtlık genellikle ilgili ülke hükümetiyle birlikte BM tarafından ilan edilir. Ancak bu karar, BM’nin Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) adlı özel değerlendirme sistemiyle verilir.
