Seçim zaferi sonrası Putin'den ilk açıklama: Batı bu sonucun ardından daha sofistike hareket edecektir

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde beklendiği üzere bir sürpriz yaşanmadı ve resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Vladimir Putin kazandı. Seçim zaferinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Rus lider, "Seçimlere müdahale etmeye çalışanlar (batılı ülkeler), bu sonuçların ardından daha sofistike bir şekilde hareket edecektir" dedi. Putin, konuşmasında Navalny'nin ölümüne de değindi, işte detaylar...

Rusya’da geçtiğimiz 15 Mart tarihinde başlayan ve bu akşam tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti.

PUTİN 6 SENE DAHA RUSYA'NIN BAŞINDA

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından şu ana kadar yüzde 77’si sayılan oylamaya göre Vladimir Putin yüzde 87,14 aldı. Putin’i ise Rusya Komünist Partisi’nin adayı olan Nikolay Haritonov yüzde 4,22 ile takip etti. Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov yüzde 4,06 oy alırken Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy ise yüzde 3,16 oranında oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5’inci kez seçimleri kazanarak 6 yıl daha görevde kalmaya devam edecek.

"BATI BU SONUCUN ARDINDAN DAHA SOFİSTİKE HAREKET EDECEKTİR"

Vladimir Putin favorisi olduğu seçimleri kazandıktan sonra başkent Moskova’da kendisi için çalışan gençlerin seçim kampanyası merkezini ziyaret etti. Burada kampanyada görev alanlara ve ekranları başındaki Rus halkına hitaben konuşma yapan Putin, Rus halkına teşekkür ederek, “Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum. Önceliklerimize ve hedeflerimize ulaşmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Rusya’daki seçimlere müdahale etmeye çalışanlar (batılı ülkeler), bu sonuçların ardından daha sofistike bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Ancak yine de Rusya ile ilgili hedeflerini değiştirmeyeceklerdir” dedi.

"SAVUNMA KABİLİYETİMİZİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Konuşmasının devamında Ukrayna’daki operasyonlara dair de konuşan Putin, “Her şeyden önce askeri operasyonumuz çerçevesindeki görevleri çözmemiz, savunma kabiliyetlerimizi artırmamız ve silahlı kuvvetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Bu zaten çok iyi bir hızda ve mükemmel bir kalitede gerçekleşiyor” diye konuştu.

"FRANSA'NIN BARIŞ ANLAŞMASINDA ROL OYNAMASINI İSTERDİM"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un, Ukrayna’ya asker gönderme ve Rusya’ya karşı hamlelerine cevap veren Putin, “Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Onlar için yine de bir şey kaybedilmiş değil” şeklinde konuştu.

"NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ ÜZÜCÜ BİR DURUM'

Konuşmasında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Vladimir Putin, Rusya’daki seçimlerde Navalny destekçilerinin oylama sırasındaki eylemlerine dair düşüncelerini aktardı. Eylemleri eleştiren Putin, “Bu tür vakalar cezai yaptırımlara tabidir. Kolluk güçleri bu durumlarla ilgili hukuka uygun hareket edecektir. O (Alexei Navalny) vefat etti ve bu her zaman üzücü bir olaydır. Fakat cezaevlerinde insanların vefat ettiği başka durumlar da oldu. Peki bu tür olaylar ABD’de hiç olmadı mı? Ayrıca ölümünden birkaç gün önce bazı aracılar, Navalny'nin Batı ülkelerinde hapiste olan bazı kişilerle takas edilebileceğine dair teklifleri söyledi. Bana inanırsınız ya da inanmazsınız. Bana bunu söyleyen kişiye daha cümlesini tamamlamadan ‘olabilir’ dedim. Bir şartla bu teklifi kabul ettim. Takas edebileceğimizi ama geri gelmemesini söyledim. Ancak ne yazık ki bu olay oldu” diyerek Alexei Navalny ile ilgili spekülasyonlara cevap verdi.

PUTİN REKOR KIRABİLİR

24 yıldır ülkeyi yöneten 71 yaşındaki Putin bu seçimden de zaferle ayrıldı. 2030'a kadar koltuğunu koruyan Rusya lider, 2036'ya dek iktidarda kalabilirse, 30 yıldan fazla Rusya'yı yöneten SSCB lideri Josef Stalin ve 18. yüzyılda yaşayan İmparatoriçe 2. Katerina'nın rekorunu kıracak.