Putin, Rus muhalif Navalny'nin ölümünden saatler önce tutuklu takasını konuşmuş

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen ay Rus muhalif lider Alexei Navalny kuzeydeki bir cezaevinde ölmeden saatler önce milyarder Abramoviç ile bir araya gelerek Batı'yla tutuklu takası üzerine konuştuğu iddia edildi. Putin ile Abramoviç'in bu görüşmesinden 4 saat sonra ise Navalny'nin ölüm haberi geldi.

Rus muhalif Alexei Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybetmesi sonrası farklı farklı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Moscow Times'ın Rusya'da araştırmacı gazetecilik yapan yayın Agentstvo'dan aktardığına göre iki kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve milyarder Roman Abramoviç'in 16 Şubat'ta bir araya gelerek Navalny'yi de kapsayacak bir esir takası hakkında konuştuğunu belirtti. Görüşmeden yaklaşık 4 saat sonra hapishane yetkilileri, Navalny'nin ölümünü duyurdu.

TUTUKLU TAKASI LİSTESİNDE KİMLER VARDI?

Agentstvo'nun kaynaklarına göre Moskova; Navalny, Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ı serbest bırakmaya hazırdı. Almanya'nın da Çeçen-Gürcü bir isyancı kumandanı Berlin'de öldürdüğü için müebbet hapis cezasını çeken Rus Vadim Krasikov'u serbest bırakmaya sıcak yaklaştığı belirtildi.

Bir başka kaynak da, geçen sene ABD'de bilgisayar korsanlığı ve güvenlik dolandırıcılığı sebebiyle federal mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırılan iş insanı Vladislav Klyuşin'in de takasta adı geçenler arasında olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

2021'DEN BU YANA TUTUKLUYDU

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULMUŞTU

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı ilk açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söylemişti. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Cenazesi aileye teslim edilmemişti. Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, ailenin Navalny'nin cansız bedenini morgda da görmediğini söylemişti. Yarmış'a göre Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin cenazesine dair çelişkili ifadeler paylaşıyor.

NAVALNAYA NE DEMİŞTİ?

Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya paylaştığı son videoda Navalny'nin ölümüne ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret ederek, "Vladimir Putin, eşim Aleksei Navalny'yi öldürdü" demişti. Navalny'nin cesedinin aileye verilmemesinin nedeni olarak ölüme neden olan sinir gazının etkisinin kaybolmasının beklenmesini gösteren Navalnaya, "Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız" diye konuşmuştu.

NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ PUTİN'E MUHALİFLERİN ÖLÜMÜNÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Navalny'nin ölümü sonrası Putin'e muhalif olan insanların esrarengiz ölümleri yeniden gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı isyana girişen Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özet jet düşmüştü. Özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan zamanında devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktardığı öne sürülen Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Noviçok ile zehirlendikleri açıklanan ikili, ölümün kıyısından dönmüştü.

Rusya'da Putin karşıtı yayınlar yapan Anna Politkovskaya ise 7 Ekim 2006'da Moskova'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Eski KGB ajanı ve Putin muhalifi Aleksender Litvinenko da 2006 yılında Londra'da güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti.