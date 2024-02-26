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    • Haberler > Dünya > Rus muhalif Pevchikh'ten çarpıcı iddia: Navalny esir takasında kullanılacaktı

    Rus muhalif Pevchikh'ten çarpıcı iddia: Navalny esir takasında kullanılacaktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Rus muhalif Pevchikh&#039;ten çarpıcı iddia: Navalny esir takasında kullanılacaktı

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rusya lideri Viladimir Putin'in en büyük rakibi olarak gösterilen Rus muhalif lider Alexei Navalny hapiste ölü bulunmuştu. Navalny'nin gizemli ölümüne ilişkin spekülasyonlar devam ederken Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, yeni bir iddia ortaya attı. Pevchikh'e göre Navalny öldürülmeseydi esir takasında kullanılacaktı.

    Putin'in en büyük rakibi olan ve 2021'den bu yana hapiste olan Alexei Navalny'in 16 Ocak'ta öldüğü ortaya çıkmıştı.

    Rus yetkililerin Navalny'in ailesine 'cenazeyi gizlice gömün' uyarısı yaptığı iddia edilirken, Rus muhalifin ölümünde gizem büyüyor.

    Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh de Navalny’nin aslında ölmeseydi Almanya’da tutuklu Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceği ve özgür kalacağını iddia etti.

    "ABD'Lİ VE ALMAN YETKİLİLER BİLİYORDU"

    Pevchikh, “ABD’li ve Alman yetkililer bunu onayladılar ancak hiçbir şey yapmadılar. Navalny şu anda, tam da bugün bu koltukta oturuyor olabilirdi. Bu lafın gelişi değil, bu olabilirdi ve olmalıydı” ifadelerini kullandı.

    Pevchikh, Rus milyarder Roman Abramoviç’in Putin'e şubat başında Krasikov'un iki ABD vatandaşı ile Alexei Navalny'in takas edilmesi için teklif götürdüğünü ve 15 Şubat'ta da pazarlıkların son aşamasına gelindiğini söyledi.

    "NAVALNY’NİN ÖZGÜR KALMASI DÜŞÜNCESİNE TAHAMMÜLÜ YOKTU”

    Putin’in, Navalny’nin özgür kalması düşüncesine bile tahammülü olmadığını söyleyen  Pevchikh Rus muhalifiin, takas görüşmelerinden hemen sonra öldüğüne dikkat çekti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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