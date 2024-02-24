Navalny'nin cesedi ailesine teslim edildi, G7 ülkeleri Rusya'ya 'neden öldüğünü tamamen açıkla' dedi

Rusya'da 2021'den bu yana tutuklu bulunduğu Rus muhalif Navalny'nin cesedi, annesi Lyudmila Navalnaya'nın Rusya tarafından kendilerine uygulanan 'gizli cenaze baskısı'nı açıklamasının ardından ailesine teslim edildi. G7 ülkeleri ise Moskova'yı Navalny'nin nasıl öldüğünü 'tamamen açıklamaya' çağırdı.

Rusya'da, 16 Şubat'ta 2021'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cesedinin ailesine teslim edildiği bildirildi.

Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey'in cesedi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yarmış, Navalny'nin cenazesinin yapılmasına Rus yönetiminin engel koymayacağını umduğunu belirtti.

G7 ÜLKELERİNDEN MOSKOVA'YA ÇAĞRI

Öte yandan G7 ülkelerinden ise Moskova'ya kritik bir çağrı geldi. Navalny'nin cesedinin ailesine teslim edilmesinin ardından, G7 ülkelerinin liderleri Rusya'yı Navalny'nin hapishanede nasıl öldüğünü tamamen açıklamaya çağırdı.

Açıklamada, "Rus hükümetini onun ölümüyle ilgili koşulları tam olarak açıklamaya çağırıyoruz" denildi.

Navalny için, "Kremlin'in yolsuzluğuna karşı ve Rusya'da özgür ve adil seçimler için hayatını feda etti" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada aynı zamanda "Navalny'nin olağanüstü cesaretini de anıyor, eşinin, çocuklarının ve sevdiklerinin yanındayız" denildi.

ANNESİ 'RUSYA GİZLİCE GÖMÜN BASKISI YAPIYOR' DEMİŞTİ

Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya geçen günlerde yaptığı açıklamada, yasaların yetkililerin oğlunun cesedini teslim etmesini gerektirdiğini ancak bunu yapmayı reddettikleri için kendisine 'şantaj' yapıldığını söylemişti.

Navalnaya, "Gözlerimin içine bakarak, gizli bir cenaze törenini kabul etmezsem oğlumun cesediyle bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar" demişti.

Yetkililerin oğlunun gömülmesi için yer, zaman ve gömülme şekli de dahil olmak üzere koşullar belirlediğini iddia etmişti.

NE OLMUŞTU

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalny, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.